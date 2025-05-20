國防創新小組再公開徵集? 尋「可攜式無人機反制系統」

近日陸軍以「國防創新發展」名義公開徵求「可攜式無人機反制系統」。圖為美國Anduril公司的反無人機系統，可張開干擾防護網。（圖片取自Anduril公司）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國防部國防創新小組今年2月首度就智慧化倉儲管理系統、衛星影像AI自動辨識、擴增實境智慧作戰系統等3案，向民間企業公開徵集，近日陸軍則以「國防創新發展」名義公開徵求「可攜式無人機反制系統」一案，規格要求能干擾及接管一、二級無人機，並可偵測「操作者位置」等。

根據電子採購網最新資訊，陸軍司令部通資處19日發佈公開徵求書，向民間尋求可攜式無人機反制系統，並標註本案為「國防創新發展關注項目」，根據內附的廠商規劃建議書，該徵求書提出8大規格條件，並要求保固2年以上。

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根據規格條件，陸軍希望該反制系統具有被動偵測、反制系統及操作平臺（平板或攜帶型電腦等易攜行裝置），能干擾及接管（仿真）一、二級無人機，並可偵測到操作者位置，另設備可擴充並研改；在城市環境中，能定位並切斷無人機控制及接管，並可預先輸入允許飛行的無人機序號，未經許可的無人機進入即觸發警報。

此外，該系統需要體積小、輕量化、攜行便利（能用軍用車輛載運），安裝簡易能快速建立偵測防護網；需具備防潮、防水、防震、防摔、防塵、防鹽及防鏽等性能，另操作環境（含地形特性）需能適應本、外島各式地形及天候環境；裝備需具備自測功能可監控系統運作狀態，人力操作僅需1-2人即可完成架設、開機作業、程序簡單。

同時，每項設備配賦可拆式電池1顆（含以上）及充電座，連續作業時間需≧8小時（含）以上，另具備連接市電功能可連續運作時間需≧24小時（含）以上；系統運作時，不致造成單位各類通資電裝備損毀；另能設定頻段，不對我（友）軍無人機實施干擾；電源供應為110V或220V交流電及電池符合本國電流電壓。

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