海軍敦睦艦隊抵達馬紹爾群島 計畫敦訪國將比去年多

海軍114年敦睦遠航訓練支隊「武昌軍艦」（左）、「鄭和軍艦」（右）月前在國內開放情形。（資料照，記者李惠洲攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍敦睦艦隊持續低調拜會友邦，根據公開資訊，敦睦艦隊在拜訪南太友邦吐瓦魯後，近期再度跨越赤道抵達馬紹爾群島，官兵還在當地郵局寄明信片，表達對家鄉的思念。值得注意的是，根據海軍送至立法院的預算解凍報告所述，海軍今年敦睦艦隊的規劃敦訪國，將較去年增加，是否代表除了吐、馬二國，還有其他友邦拜訪計畫，有待觀察。

海軍今年度敦睦遠航訓練支隊（簡稱敦睦艦隊）於今年4月初左右啟航，由磐石號油彈補給艦、成功級巡防艦鄭和艦、康定級巡防艦武昌艦等3艘軍艦編隊，共計超過800名官兵、官校學生參與這趟遠航任務。雖然敦睦艦隊的拜訪國家、航程等資訊，多屬於機密範疇，但能仍從我國駐外機構、友邦公家機關的資訊，追蹤敦睦艦隊的動態。

根據我國駐吐瓦魯大使館官方臉書16日發布的資訊，敦睦艦隊已抵達距離台灣超過7000公里的南太平洋友邦吐瓦魯，除了開放磐石艦供當地民眾參觀，海軍官校學生還與當地警察進行排球友誼賽，鞏固兩國邦誼。

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馬紹爾群島郵政局官方臉書19日發布訊息指，我國敦睦艦隊官兵昨天參觀首都馬久羅（Majuro）郵局，我國官兵排隊寄明信片回家。（取自馬紹爾群島郵政局官方臉書）隨後，馬紹爾群島郵政局官方臉書19日發布訊息指，我國敦睦艦隊官兵昨天參觀首都馬久羅（Majuro）郵局，我國官兵排隊寄明信片回家，以簡單有力的方式與遙遠的家鄉親人保持聯繫。

雖然海軍敦睦艦隊是否還有其他未公開行程，以及後續將造訪那些友邦尚不得而知，不過，根據海軍司令部近期送至立法院的預算解凍報告，說明教育行政預算運用範疇的內容提到，敦睦艦隊今年度的規劃敦訪國比去年增加，導致航行整備用品的費用也隨之增加。

根據公開紀錄，敦睦艦隊去年拜訪帛琉、馬紹爾群島等兩個國家，今年則已拜訪吐瓦魯與馬紹爾群島，若計畫未變，敦睦艦隊應該還會造訪其他友邦。

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