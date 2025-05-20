「新式港勤拖船」長怎樣 立陶宛收國際大廠新船單艘3.6億

立陶宛近期接收。由歐洲最大造船廠達門公司建造的新式拖船，單價約3.6億新台幣，外型簡潔流暢。（圖取自達門公司）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕海軍原訂2020至2029年以9.68億餘元預算採購7艘「新式港勤拖船」，但由於預算額度不符市場行情致多次流標，目前改二階段籌獲，待一階段2艘獲裝後，再爭取2031至2036年二階段5艘預算。而立陶宛近期也接收了由歐洲最大造船廠達門公司建造的新式拖船，單價約3.6億新台幣，其外型簡潔流暢，也給國軍未來的新拖船想像空間。

軍聞網站「Naval technology」報導，立陶宛近日接收了新型ASD 3010級港勤拖船「熊」號（Lokys），立陶宛去年8月與達門簽約，合約價值1080萬歐元（約新台幣3.66億）。此外，立陶宛海軍司令表示，立陶宛還將接收兩艘新型攻擊艇，以及一艘巡邏艦。

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報導指出，該型級拖船以可靠耐用性和能適應海面結冰等惡劣環境聞名，該船長近30公尺，寬12公尺，排水量超過300噸，巡航速度達13節，馬力超過5000匹，拉力將近60噸，並僅需要八名水手就能操作。

而我國海軍現役港勤拖船為具有1800匹馬力的大型拖船（YTB），以及擁有1200匹馬力的中型拖船（YTL），二款服役已久的拖船馬力皆不敷使用，後勤維保成本高昂，因此，海軍原於2019年核定整體獲得規劃書，計畫自2020年至2024年間，以9億6800萬2千元，採購7艘3200匹馬力的新式港勤拖船。

不過，根據國防部向立院申請預算解凍報告顯示，因全案預算金額於2022年「規設暨建造統包案」開標時已不符市場行情，致2022年4月19日及5月10日等2次開標均流標，故辦理建案文件修訂。

海軍指出，目前重新辦理商情公開徵求計有3家廠商提供報價，刻依商情資料辦理建案文件修訂，採分階段獲得，第一階段從籌獲數量7艘調整至2艘，俟第一階段完成獲裝後，續爭取獲賦預算於2031至2036年再行籌獲第二階段5艘。

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