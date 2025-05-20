英國F-35「神矛」難產！SPEAR 3飛彈服役再等10年？防相坦承出包

英國SPEAR 3空對地飛彈，由MBDA UK為皇家空軍研發。其服役時程因計畫重新評估已延遲至2030年代初期，影響F-35B戰機戰力整合進程。（圖：MBDA UK）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國國防部證實，根據一份時程草案，其「長矛三型能力三號（Spear Capability 3, SPEAR 3）」空對地武器的計畫服役日期已推遲至「2030年代初期」。此延宕正值該計畫進行重新基線設定（re-baselining），預計將於2025年底進行審查。

《英國國防雜誌》（UK Defence Journal）報導，英國國防大臣伊格爾（Maria Eagle）在回覆保守黨議員的議會質詢時表示：「長矛三型能力三號空對地武器計畫目前正進行重新基線設定，預計2025年底將有審查報告。在此報告獲准前，所有日期均視為草案且信心度不高。目前預估的服役能力時程將落在2030年代初期。」

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此最新說法與早前預估出現顯著落差。SPEAR 3飛彈原計畫於2025年開始服役，然因研發及與國際夥伴協調相關挑戰，促使計畫重新評估。同樣地，該飛彈與F-35B戰機的整合工作也已延遲。國防部原先目標是在2025年前完成整合，但截至2025年初，由於F-35戰機「第四批次（Block 4）」升級相關技術挑戰（此為整合如SPEAR 3等新型武器系統所必需的軟體更新），時程已有所調整。

原計畫SPEAR 3於2028年第四季部署於F-35，現已延後，整合時程可能與新服役日一致。國防部預計2026年夏季敲定新時程。

SPEAR 3由歐洲飛彈集團英國分公司（MBDA UK）為皇家空軍研發，為空射巡弋飛彈，打擊移動目標。長約1.8公尺，重低於90公斤，普惠（Pratt & Whitney）TJ-150引擎使其作戰半徑逾140公里。

其導引系統多元，含毫米波雷達、雷射、紅外線及GPS輔助慣性導引，並有雙向數據鏈。正為整合至F-35B開發，也在「颱風（Typhoon）」戰機測試，其設計優先考量低附帶損害與全天候高精準度。

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