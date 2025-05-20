美對俄政策轉向？俄前總理籲歐洲介入 媒體評川普「背叛烏克蘭」

美國總統川普（左）與俄羅斯總統普廷19日通話，引發歐洲多國高度關注。（法新社資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普與俄羅斯總統普廷通話後，外界認為美國在俄烏戰爭角色動搖。俄羅斯前總理卡西亞諾夫（Mikhail Kasyanov）直言，歐洲需介入主導停戰。他指出，川普「已接受普廷思維」，並警告歐洲應警覺普廷野心。

卡西亞諾夫接受英國《天空新聞》（Sky News）訪問時指出，普廷自認「有實力」持續戰鬥、發動夏季攻勢，並自信「秋季能摧毀烏克蘭」。他指普廷還認為能分化跨大西洋團結，與川普的討論顯示普廷「某種程度是對的」。他解釋，西方在2008年俄國入侵喬治亞及2014年併克里米亞時反應不力，使普廷自認有「特殊通行證」。

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卡西亞諾夫說，歐洲領袖「現在才理解普廷」，他們有原則且一致，「問題在川普。」同時，媒體對川普普廷通話多負評。《天空新聞》美國記者麥修斯（James Matthews）直指，此通話是「美總統失敗，也背叛烏克蘭。」

麥修斯評論道，除了說是「美總統失敗」，還能怎詮釋？談判、外交、衝突管理都失敗。他認為俄官方訊息強化「普廷掌控局勢」印象。他指川普政府通話前營造「美國優先」，副總統范斯（J.D. Vance）更言若無美可接受方案，美準備退出。普廷無疑聽到此訊，斷定「只需等」，美國便自離，使烏暴露於俄攻擊下。

麥修斯進一步分析，烏克蘭及美國的歐洲盟友早就憂心川普背叛，但他們願等川普承諾的和平方案，因美支持重要。如今關鍵對話無果，「烏處境更糟。」他補充，川普談「強硬」，卻未對俄打擊，反是一再讓步，「對莫斯科只有胡蘿蔔，沒棍子。」

《天空新聞》莫斯科記者班奈特（Ivor Bennett）也表示，烏及其盟友會對通話結果失望擔憂。他認為，歐洲和烏克蘭會失望，因川普顯未向普廷施壓。他們曾盼此刻川普兌現威脅，促普廷停火。然班奈特指，據普廷說法，與川普未談及制裁，川普更稱俄支持和平解決，這「應令烏歐盟友警惕。」

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