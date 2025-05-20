烏克蘭批准量產國造火焰噴射無人載具 有望突破壕溝戰

近期烏克蘭批准量產一款KRAMPUS火焰噴射器無人車，有望針對俄軍壕溝有效攻堅。（圖片取自X@DefenceU）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕烏克蘭國防科技機構BRAVE1今年展開無人地面載具（UGV）實地測試，測試逾70款來自50家烏克蘭製造商的地面機器人平台，測試克服俄軍的電磁干擾，建立不對稱作戰優勢。而近期烏克蘭也批准量產一款KRAMPUS火焰噴射器無人車，有望針對俄軍壕溝有效攻堅。

軍聞網站「Defence Blog」報導，該系統專為前線作戰設計，將機動性、自主性和火力以緊湊和隱身外觀整合。KRAMPUS採低履帶式底盤，由兩個靜音電動馬達驅動。它小到能收納在皮卡、貨車或拖車內，並且適合在森林、沙地、沼澤和陡坡等困難地形上行駛。

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開發人員表示，該平台的強化控制通道和耐候性使其能夠在寒冷、炎熱、雪和雨等極端條件下運作，其電池系統可實現數小時的連續運作。該系統配備視訊監控設備和裝有RPV-16步兵火箭火焰噴射器的綜合作戰模組，主要任務在消滅敵方人員和輕型裝甲車輛。

烏克蘭國防部指出，KRAMPUS能夠從固定位置執行長時間監視和打擊任務，並在待命模式下維持作戰準備，其緊湊、安靜的外形和模組化配置使其能夠在前線附近靈活部署。

目前參與BRAVE1測試的載具中，部分系統早已投入前線實戰，部署於第3、第5及第92獨立突擊旅等精銳單位，以及烏克蘭國家安全局（SBU）（SBU）與國防部情報總局（GUR）轄下特種部隊。

先前BRAVE1表示，下階段將持續精煉作戰概念，為未來UGV尋求火力、機動性與生存力的最佳平衡。基輔當局視此次測試為發展現代化自主作戰能力的關鍵里程碑。烏克蘭戰場已成無人系統的嚴酷試驗場，而這次成果正釋放明確訊號：其國產地面機器人部隊已準備在未來戰局中扮演更重要角色。

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