「星光部隊」現蹤恆春半島演習 吸引地方注目

星光部隊520在恆春半島進行演訓。（民眾提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕新加坡「星光部隊」再度於屏東恆春半島展開軍事演訓，吸引地方注目。據了解，星光部隊於恆春三軍聯訓基地進行例行訓練，軍車與人員頻繁進出，帶來另類台灣與國際接軌。

星光計畫自1973年啟動，迄今逾半世紀，台灣與新加坡透過此計畫深化軍事交流，國軍亦從中汲取國際經驗。恆春三軍聯訓基地因地形多元，成為星光部隊重要訓練場域，但一向低調避免觸怒，520之際啟動演習，展現台星兩國間緊密關係。

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然而，居民許先生表示，軍車行駛常造成赤牛嶺地區排水設施龜裂，修繕進度緩慢，影響日常生活，盼軍方加強管理。

星光部隊的持續合作正是台灣國際連結的縮影。居民期盼，在軍事交流之餘，軍方能更重視地方基礎建設，實現共榮共好。

星光部隊520在恆春半島進行演訓。（民眾提供）

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