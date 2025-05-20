跟進「烈火」無人機 美空軍YFQ-42A忠誠僚機實體曝光

圖為通用原子航空系統測試的首架YFQ-42A戰術無人機原型機。（美國空軍參謀長官方X帳號 @OfficialCSAF）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕美國空軍本（5）月初宣布在加州展開旗下首批「忠誠僚機」原型機的地面測試，並率先公開美國國防公司Anduril旗下的YFQ-44A「烈火」戰術無人機實體，引發外界熱議；同步參與此案的老牌國防承包商通用原子航空系統（GA-ASI），近日也跟進公開其YFQ-42A型機真貌，並證實已進入實機測試階段。

通用原子航空系統當地時間昨（19）日表示，其參與美國空軍「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA）計畫的YFQ-42A原型機，已於本月7日展開地面測試（ground testing），接受一系列的全機運作、次系統項目檢驗，持續朝今（2025）年夏季首飛的目標推進。從官方照片可見，該機採用雙斜置尾翼，與具單垂直尾翼、水平尾翼的YFQ-44A型機明顯不同。

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此外，YFQ-42A型機為該公司延續旗下MQ-20「復仇者」（Avenger）、XQ-67A型機技術特性，研發而成的第三款噴射無人機（uncrewed jet）；隨著該機實體照曝光，美空軍現役參謀長阿爾文上將（Gen. David W. Allvin）也轉發照片並寫道，忠誠僚機計畫將證明其兼具作戰效益及殺傷力，要讓對手嚴加警惕。

本月初率先公開的美國空軍YFQ-44A「烈火」聯合作戰無人機原型機。（美軍DVIDS網站）

美空軍本月初曾說明，首批「忠誠僚機」的地面測試將在加州比爾空軍基地（Beale Air Force Base）展開，由專案戰備小組（CCA ARU）進行YFQ-42A、YFQ-44A兩款原型機的推進、航電系統測試，以及自主系統整合（autonomy integration）和地面控制介面（ground control interfaces）等次系統驗證。

根據規劃，美空軍預計明年財年（FY 2026）下達首批機型（CCA Increment 1）的量產決心，並同步展開第二代機型（Increment 2）的後續研發工作。

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