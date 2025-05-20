稀有戰艦、戰機現身亞洲！ LIMA 2025蘭卡威航空海事展今日開幕

義大利的FREMM護衛艦參與蘭卡威海事展活動。（記者劉宇捷攝）

〔特派記者劉宇捷／蘭卡威報導〕2025LIMA蘭卡威國際海事航空展於今（20）日盛大展開，美、俄、義、巴西、土耳其等國皆派軍機和戰艦參展，並於這兩日陸續抵達，活動周圍可明顯感受到大批國內外民眾蜂擁而至；展區內則包括韓國、中國、土耳其等國廠商設展，展示眾多新興電子與無人裝備。

記者實地快速走訪展場，可見許多飛彈、飛機模型及無人載具展品已到定位。今年參加廠商包括歐洲飛彈集團（MBDA）、韓國航太（KAI）以及中國的軍工集團等，記者也發現現場有不少土耳其廠商參展，展現伊斯蘭盟友的影響力。

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為活動而暖身的馬來西亞Su-30彩繪機大秀特技，今日因天氣因素目前尚未單機特技飛行。（記者劉宇捷攝）

航空秀方面，各國參展機包含巴西的C-390、美軍的F/A-18、即將除役的C-2運輸機、俄羅斯的勇士飛行表演隊、印尼朱比特表演隊等，近日已陸續進駐會場，在今早的開場表演秀由中，多架飛機輪番編隊衝場，F/A-18D戰機以超音速突破音障飛行。

根據主辦單位資料顯示，今年活動計有歐、美、亞數十國代表團、5百餘家軍備大廠共襄盛舉，將吸引超過3萬訪客出席盛會，5百餘家國際媒體到場報導，並邀請多國特技飛行表演隊，同場大秀技術。

海事展方面，下午將在蘭卡威南部的小港進行海空聯合反恐表演，並有多款小型快艇近距離大秀性能。另外，義大利的FREMM、日本矢矧號與俄羅斯海軍等國護衛艦都於港區外停泊參展，甚至美國海軍的尼米茲號航空母艦也現身在遠處外海進行活動支援。

即將除役的美國C-2艦載運輸機抵達蘭卡威。（記者劉宇捷攝）

2025蘭卡威航空海事展中的唯一中國籍攤位，另外歐洲MBDA、韓國的KAI也都有設展。（記者劉宇捷攝）

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