英「戰士」步戰車升級版首現身 強化裝甲亮相北約軍演

英國陸軍「戰士」步兵戰車最新改良型於北約「刺蝟2025」軍演中亮相。可清晰看見其全新的外掛裝甲套件以及改良的乘員觀測系統。右下角小圖為「戰士」步戰車升級前的標準構型，可供對照。（圖取自英國國防部）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國陸軍升級版「戰士」（Warrior）MCV-80步兵裝甲車（IFV）近日於愛沙尼亞參與「刺蝟2025」（Exercise Hedgehog 2025）軍演，首度公開亮相。該演習為5月9日至24日北約（NATO）東翼「剃刀邊緣行動」（Operation Razoredge）部署的一環，英國國防部同日發布照片，展示升級後的「戰士」在外觀與防護性能上的顯著改進，展現其適應現代戰場的能力。

根據《Army Recognition》報導，「戰士」開發始於1970年代，由GKN Sankey設計，1987年服役後成為英軍裝甲步兵部隊主力，產量超過千輛，涵蓋運兵、指揮、維修及砲兵觀測等多型號，並參與波斯灣戰爭、伊拉克與阿富汗行動，展現可靠與多元作戰能力。

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原版「戰士」採用鋁合金車體，僅能抵禦輕兵器與砲彈碎片，對抗現代反戰車飛彈（如串聯裝藥火箭）明顯不足。雖曾於中東部署期間加裝附加裝甲，仍無法全面因應日益複雜的威脅環境。

英國國防部5月9日發布的照片顯示，升級版「戰士」在裝甲防護方面大幅強化。新版本於車體正面與側面加裝了裝甲板，延伸至上半部與懸吊系統，補強以往弱點。雖官方未公開材質，但模組化設計與外觀特徵顯示可能採用爆炸反應裝甲（ERA），能在遭彈頭命中時引爆，削弱成形裝藥的穿透力，有效抵禦高爆反戰車彈藥與無人機精準攻擊，提升城市與開放地形中的生存能力。

砲塔亦經改良，新增配備防彈玻璃觀測窗的開放式環形槍座，提升乘員態勢感知能力，亦可搭載輕機槍或觀測設備，增強非對稱作戰應變彈性。

動力系統維持採用柏金斯（Perkins）V-8 Condor柴油引擎，輸出550匹馬力，最高時速75公里，作戰半徑約660公里。主武裝為30公厘Rarden機砲，搭配7.62公厘同軸機槍，火控與熱成像系統亦已升級，以確保戰場競爭力。

雖然英國政府2021年宣布取消「戰士戰力維持計畫」（WCSP），此次升級版亮相顯示英軍仍選擇保留並強化部分現役車隊。此舉確保在新一代「拳師」（Boxer）8×8裝甲車與「阿賈克斯」（Ajax）步戰車整合過程中，維持作戰完整性與即戰力。

「戰士」不僅是載具，更能與「挑戰者2」與「挑戰者3」主力戰車協同作戰，執行火力支援、偵察與城鎮突擊任務。其履帶式機動性在惡劣地形中具優勢，適應傳統與混合戰爭場景，強化英軍機械化步兵作戰能力。

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