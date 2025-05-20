俄亮劍！KS-172空對空飛彈配MIG-31 射程飆400公里嚇阻意味濃

俄羅斯MIG-31攔截機翼下掛載的KS-172長程空對空飛彈。該型飛彈射程宣稱超過400公里，旨在擴大MIG-31的空中接戰範圍與嚇阻能力。（圖：俄羅斯航空太空軍）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯聯合航空製造集團（UAC）於5月19日宣布，為其經典的MIG-31攔截機整合新型KS-172長程飛彈系統，此舉大幅提升其空對空防禦能力。MIG-31最初於冷戰時期為攔截戰略轟炸機而生，如今憑藉此升級，進入新的能力進化階段，可能重新定義遠程空中優勢概念。

軍聞網站《Army Recognition》報導，MIG-31由UAC研發，至今仍是全球服役中最快的軍機之一，能以2.83馬赫高速飛行於超過2萬公尺高空。其配備強大的「 Zaslon-M」相位陣列雷達，可同時追蹤24個目標並接戰其中8個。該機原搭配射程達300公里的R-33飛彈，後續則有射程150至400公里的R-37M飛彈。然而，KS-172的引入代表其殺傷力的飛躍。

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俄軍事專家西夫科夫（Konstantin Sivkov）指出，KS-172在緊緻度上超越R-37，同時提供超過400公里的驚人射程。這款飛彈顯著擴大了MIG-31的接戰範圍，使其能攻擊如空中預警機（AWACS）、空中加油機及匿蹤平台等戰略目標，在其有效運作前即予以打擊。

MIG-31被北約（NATO）代號為「獵狐犬（Foxhound）」，於1970年代作為MIG-25後繼機種開發，是首款配備相位陣列雷達的蘇聯戰機。數十年來，該平台經歷多次現代化，包括MIG-31BM及MIG-31K（可掛載「匕首」極音速飛彈）等型號。KS-172飛彈計畫曾面臨開發停滯與預算困境，現作為俄羅斯強化其遠程航太嚇阻努力的一環重新浮上檯面。

相較於西方同級產品，如美國AIM-120D（射程約160至180公里）或中國PL-15（射程300公里），KS-172的400公里射程獨樹一幟。西夫科夫提及的飛彈緊緻度，使其具備更大酬載彈性，並可能部署於其他平台。過去類似的超長程飛彈嘗試，常受重量、導引及推進限制，俄羅斯近期在飛彈微型化與推進效率的進展，賦予MIG-31無與倫比的空對空先制打擊範圍。

MIG-31與KS-172的作戰部署，對全球及區域空中力量態勢均有重大影響。地緣政治上，它強化了俄羅斯在北極、東歐及太平洋等廣大空域的「反介入／區域拒止（A2/AD）」能力。軍事上，對西方高價值空中資產如JSTARS、AWACS及加油機構成顯著威脅，迫使北約與美國調整空中規劃。MIG-31因此從高速攔截機進化為戰略空中狙擊手。

透過整合KS-172飛彈，MIG-31這款一度被視為冷戰遺物的機種，正轉型為21世紀最難纏的空中攔截平台之一，肩負起戰略嚇阻與先制空優的新角色。

俄羅斯MIG-31攔截機。該機能掛載KS-172等長程空對空飛彈，執行遠程空中攔截任務，最新升級使其接戰範圍宣稱可達400公里。（圖：俄羅斯航空太空軍）

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