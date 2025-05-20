一發入魂！Sceptre衝壓砲彈鎖喉敵後150公里 低成本成優勢

美國提比略航太（Tiberius Aerospace）公司發表的「Sceptre TRBM 155HG」衝壓增程砲彈。此彈藥為北約及盟國提供一種射程遠、模組化且具成本效益的縱深打擊新利器。（圖：Tiberius Aerospace）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國航太新創「提比略航太（Tiberius Aerospace）」近日於倫敦發表其首款國防產品，即「Sceptre TRBM 155HG」型155公厘衝壓增程砲彈。此彈藥專為遠達150公里的長程精準打擊設計，為北約（NATO）標準榴彈砲提供極具成本效益的顛覆性方案。

軍聞網站《Army Recognition》報導，「Sceptre TRBM 155HG」能對140至160公里目標進行外科手術式打擊。它由標準管砲發射，出砲口後啟動液態燃料衝壓推進，可達3.5馬赫，飛行高度逾1萬9千8百公尺。衝壓引擎利用高速飛行壓縮空氣產生推力。高空彈道能降低GPS干擾影響。

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該砲彈即便在GPS受干擾下，圓周誤差公算（CEP）仍小於5公尺。其整合GPS／慣性導引、AI強化目標修正及飛行中數據鏈。彈體開發迅速，採「矽谷式」持續整合模式，已在美測試。

戰略上，Sceptre挑戰如「增程導向多管火箭（ER GMLRS）」或通用原子（General Atomics）「長程機動砲彈（LRMP）」等高價系統。ER GMLRS雖射程相似，但需特製平台，彈頭重90公斤，（Sceptre僅5.2公斤），不利精確打擊。LRMP則缺乏衝壓推進。

挪威納摩（Nammo）與波音（Boeing）合作的衝壓砲彈採固態燃料，Sceptre液態燃料則具後勤與儲存彈性。Sceptre的「矽谷啟發」模式實現快速迭代，與經典砲彈相比，能以簡易後勤達成縱深精準打擊。

地緣政治上，Sceptre提供可擴展、低成本的遠程火力選項，有助削弱如中俄等對手日益增強的遠程防空系統威脅。軍事上，賦予旅師級指揮官即時精準打擊能力。

預算上，Sceptre定價不到標準GMLRS火箭彈的10%。相較「神劍（Excalibur）」砲彈每枚約10萬美元（約新台幣303.1萬元），GMLRS常逾16萬美元（約新台幣485萬元），Sceptre性價比優勢明顯。其零件少、可現場加油及20年儲存潛力，均大幅降低成本。

提比略航太結合矽谷創新與軍規工程，為戰場帶來兼顧負擔能力、精準度與生存性的系統。在GPS阻絕技術精進下，Sceptre這類地對地導引彈藥提供了可靠替代方案。

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