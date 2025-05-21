【影】警鈴大作、「鷹眼」啟動！ 直擊海巡雲林艦夜間驅離演練

〔記者陳治程、涂鉅旻／高雄外海登艦報導〕中國解放軍近年搭檔中國海警船，持續用軍演、灰色地帶襲擾壓縮我國海權，為嚴防中艦侵入領海，不只海軍官兵疲於奔命，海巡人員出勤頻次更不斷攀升，而海巡日前於金門以熱顯偵蒐儀、雷達查獲非法偷渡船，凸顯海上執法除了人力，也需要科技加持。這次，讓本報帶你親自登艦，一睹海巡出港演練「夜間驅離」的現場實況！

中國近年頻繁運用軍演、灰色地帶襲擾手段壓縮我國海權，不只海軍疲於奔命，海巡弟兄姊妹們更續守領海第一線，嚴防共艦進犯，這次，本報記者用第一人稱視角，一睹這群守海人的夜練紀實。（記者涂鉅旻攝）記者所登的船艦，為去（2024）年六月成軍的海巡4千噸級巡防艦「雲林艦」（CG-5003），該艦因應本（5）月勤務而先行安排海上演練。走進駕駛室內部，可見室內「紅色警戒」的氛圍，與窗外漆黑視野形成對比，要憑肉眼鎖定可疑船隻並不容易；此時，艦長下令啟動艦上的熱顯像監偵系統，這雙「鷹眼」不只讓海上動態清晰可見，就連可疑船隻的外觀、動態也在霎時間無所遁形。

期間，雲林艦不斷跟監，並打開艦艏強光照向可疑船隻，試圖進行驅趕，並在艦員動用廣播，試圖停船取締後，目標最終駛離領海鄰接區，任務告結，並完成一次夜間的海上驅離演練。

雲林艦的艦艇駕駛員們，正運用艦載熱顯偵蒐儀，監視遠方的可疑船隻。（記者陳治程攝）這套與美國海岸巡防隊船艦系統同款的SeaFLIR 280-HDEP熱顯偵蒐儀，可標定方圓10公里左右的可疑目標，好比艦員們的「鷹眼」，是海巡當今執法、取締的利器。（記者陳治程攝）

據了解，這款熱顯監偵儀不只可勝任日、夜間全天候任務，鎖定方圓10公里內的可見目標，同時也是美國海岸巡防隊（US Coast Guard, USCG）船艦的現役同級裝備，隨著海巡「安平級」、「1000噸級」和「嘉義級」艦陸續成軍，這系列裝備也成為海巡出勤時的執法利器。

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照片可見夜間能見度趨近於零，但非法船隻不分日夜且防不勝防，透過偵蒐系統、照明燈等艦載設備，方能讓這些別有所圖的目標動態無所遁形。（記者涂鉅旻攝）

談及夜間識別、驅離船隻的標準作業程序（SOP），雲林艦大副鄭伯彥說明，當夜間發現可疑船舶時，一般會先透過「左紅、右綠」的航行燈初步判斷其航行動態，並確認對方的AIS（船舶識別系統）資訊，接著才會運用具備熱顯像能力的監偵系統，對目標進行追蹤；倘若資訊不足，海巡船隻才會採取「迫近」方式靠近目標，辨認船隻並實施進一步驅離。

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