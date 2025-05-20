自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

軍武直擊》F/A-18「大喇叭」秀爆蘭卡威 突破音速瞬間驚豔全場！

2025/05/20 20:24

F/A-18戰機低空超音速衝場並投放熱焰彈。（記者劉宇捷攝）F/A-18戰機低空超音速衝場並投放熱焰彈。（記者劉宇捷攝）

〔特派記者劉宇捷／蘭卡威報導〕2025LIMA蘭卡威國際航空海事展今天盛大開幕，在馬來西亞首相及其他貴賓VVIP的見證下，馬來西亞空軍出動F/A-18、Su-30MKM、A400M、C-130等編隊進場，並進行簡易表演視覺，其中作為開場表演之首的F/A-18，以超音速衝場，同時釋放熱焰彈，為展覽拉開序幕，驚豔全場。

F/A-18戰機低空超音速衝場並投放熱焰彈。（記者劉宇捷攝））F/A-18戰機低空超音速衝場並投放熱焰彈。（記者劉宇捷攝））

作為馬來西亞未來建軍升級的重點美系機種，今年LIMA主視覺也已F/A-18為主角，因此活動高潮的表演，以該機釋放熱焰彈等科目營造帥氣氛圍；同時Su-30MKM與其他機種的定翼機、旋翼機組成，連續數波的模擬攻擊通過會場上空，搭配地面預埋好的炸藥，視覺效果震撼。

F/A-18戰機低空超音速衝場並投放熱焰彈。（記者劉宇捷攝）F/A-18戰機低空超音速衝場並投放熱焰彈。（記者劉宇捷攝）

在馬來西亞總理的見證下，開幕表演的F/A-18D與其他機種，卯足全力展現出他們最精湛的能力，其中F/A-18以低空超音速衝場、拉起，並同時釋放熱焰彈的科目驚豔全場！當F/A-18突破音障、達到超音速時，會在機身中段產生白色喇叭狀的水氣，接著數秒後伴隨「碰碰」的音爆聲而來，為活動熱鬧開場。

F/A-18戰機低空超音速衝場並投放熱焰彈。（記者劉宇捷攝））F/A-18戰機低空超音速衝場並投放熱焰彈。（記者劉宇捷攝））

馬來西亞空軍也派出Su-30戰機、A400運輸機（如圖）、C-130運輸機編隊表演，並配合地展模擬炸射爆破。（記者劉宇捷攝）馬來西亞空軍也派出Su-30戰機、A400運輸機（如圖）、C-130運輸機編隊表演，並配合地展模擬炸射爆破。（記者劉宇捷攝）

大批民眾及貴賓爭相目睹。（記者劉宇捷攝）大批民眾及貴賓爭相目睹。（記者劉宇捷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中