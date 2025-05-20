軍武直擊》F/A-18「大喇叭」秀爆蘭卡威 突破音速瞬間驚豔全場！

F/A-18戰機低空超音速衝場並投放熱焰彈。（記者劉宇捷攝）

〔特派記者劉宇捷／蘭卡威報導〕2025LIMA蘭卡威國際航空海事展今天盛大開幕，在馬來西亞首相及其他貴賓VVIP的見證下，馬來西亞空軍出動F/A-18、Su-30MKM、A400M、C-130等編隊進場，並進行簡易表演視覺，其中作為開場表演之首的F/A-18，以超音速衝場，同時釋放熱焰彈，為展覽拉開序幕，驚豔全場。

F/A-18戰機低空超音速衝場並投放熱焰彈。（記者劉宇捷攝））

作為馬來西亞未來建軍升級的重點美系機種，今年LIMA主視覺也已F/A-18為主角，因此活動高潮的表演，以該機釋放熱焰彈等科目營造帥氣氛圍；同時Su-30MKM與其他機種的定翼機、旋翼機組成，連續數波的模擬攻擊通過會場上空，搭配地面預埋好的炸藥，視覺效果震撼。

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F/A-18戰機低空超音速衝場並投放熱焰彈。（記者劉宇捷攝）

在馬來西亞總理的見證下，開幕表演的F/A-18D與其他機種，卯足全力展現出他們最精湛的能力，其中F/A-18以低空超音速衝場、拉起，並同時釋放熱焰彈的科目驚豔全場！當F/A-18突破音障、達到超音速時，會在機身中段產生白色喇叭狀的水氣，接著數秒後伴隨「碰碰」的音爆聲而來，為活動熱鬧開場。

F/A-18戰機低空超音速衝場並投放熱焰彈。（記者劉宇捷攝））

馬來西亞空軍也派出Su-30戰機、A400運輸機（如圖）、C-130運輸機編隊表演，並配合地展模擬炸射爆破。（記者劉宇捷攝）

大批民眾及貴賓爭相目睹。（記者劉宇捷攝）

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