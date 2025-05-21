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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

總統520就職週年當天 國軍偵獲中國23機艦擾台

2025/05/21 09:30

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕總統賴清德昨（20日）發表520就職周年談話。國防部今（21）日公布示，自昨天上午6時起至今上午6時止，合計偵獲中國人民解放軍軍機15架次，全數逾越海峽中線並進入我西南空域；另偵獲中共軍艦8艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。

據國防部公布圖資，共軍昨天主要在2個時段和區域派遣軍機擾台，上午9時40分至下午1時20分，共有4架次戰鬥機逾越台海中線，從西部飛至西南部，進入我防空識別區；另於昨天上午8時20分至晚間8時20分，則有11架次戰鬥機及無人機長時間在我西南空域活動。

國防部表示，自昨上午6時至今上午6時，偵獲中共解放軍軍機15架次，全數逾越台海中線進入我西南空域，另有共艦8艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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