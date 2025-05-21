美最新型核彈B61-13曝光！ 爆炸當量高達驚人的36萬噸

美國官員與第一枚最新款的B61-13核子重力炸彈合影。（取自美國能源部核安局X）羅添斌／核稿編輯

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國能源部核安局（NNSA）19日宣布，第一枚最新款的B61-13核子炸彈，已於德州潘特斯（Pantex）工廠完成組裝，進度比原訂計畫提前近一年。B61-13的威力驚人，最大爆炸當量高達36萬噸，還具備精準導引能力，讓美國得以對持續擴建地下軍事設施的中國、俄羅斯等潛在對手，維持有效嚇阻的態勢。

B61-13核彈是B61核彈家族新成員，從B61-12核彈衍生開發而來，外傳最大爆炸當量高達36萬噸，等於是美軍1945年投放於廣島的「小男孩」原子彈24倍，也遠高於B61-12核彈的5萬噸。NNSA資料顯示，B61-13採用與B61-12相同的尾部導引套件，內建慣性導航系統，還具有可變當量設計，可依照任務需求而調整。

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美國能源部長萊特檢視B61-13核彈。（取自美國能源部核安局X）美國能源部長萊特（Chris Wright）主持首枚B61-13完工儀式時表示，B61-13核彈得以快速完成，展現美國科學家、工程師的創新能力，以及反映當前動盪時代中，強化嚇阻力量的迫切性。

比起美軍將部分核彈分享給北約友盟，外國軍聞媒體「戰區」（The War Zone）報導，B61-13核彈只限美軍使用，未來將供B-2、B-21兩款戰略轟炸機掛載。

B61-13核彈的問世，正值中國、俄羅斯持續擴建地下軍事設施之際，美國政府強調，B61-13的部署，將強化對地底加固目標的打擊能力，維持對潛在對手的有效嚇阻。而B61-13的開發工作，充分運用既有的B61-12生產線與設計，致使設計審查流程得以精簡，因此，首枚炸彈可以在美國國會授權、撥款後3月內，完成測試與組裝工作，展現美國政府在核武現代化的快速應變能力。

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