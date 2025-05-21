讓「薩德」系統緊抓極音速目標 美新版AN/TPY-2雷達入列

AN/TPY-2雷達。（取自RTX官網）羅添斌／核稿編輯

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國飛彈防禦局（MDA）為強化高空防禦能量，因此已透過美國軍工巨擘雷神（RTX）獲得首套新版AN/TPY-2雷達，未來將成為美國陸軍第八套薩德（THAAD）系統的好搭檔。綜合外國軍聞媒體報導，新版AN/TPY-2雷達可追蹤極音速飛彈，未來可望讓美國本土與盟邦的防空網更加堅實。

AN/TPY-2雷達已經在美軍服役，早期型號已部署於日本、南韓等地，美國也積極與日本合作開發可攔截極音速飛彈的彈種，藉此因應中國、俄羅斯等日益滋長的極音速飛彈威脅。

請繼續往下閱讀...

綜合外國軍聞媒體《美國國防新聞週刊》（Defense News）、Breaking Defense等報導，RTX表示，新版AN/TPY-2雷達整合最新CX6高效能運算軟體，擁有更好的目標識別與抗電子干擾能力。且這款雷達採用氮化鎵（GaN）半導體技術，可顯著提升靈敏度與偵測距離，使其能更早期偵獲、攔截極音速飛彈。

美國陸軍薩德系統。（法新社檔案照）雷神近期交付的新版AN/TPY-2雷達，是雷神交付予美國飛彈防禦局的第13套AN/TPY-2系統，但事實上，雷神早在去年9月，已交付同型新版雷達給沙烏地阿拉伯。

雷神副總裁諾曼（Jon Norman）表示，這款運用氮化鎵技術的雷達，可讓探測距離翻倍，讓指揮體系可更早作出決斷，並衡量運用薩德、愛國者或是標準飛彈應對敵方威脅。他也說，這套雷達可獨立部署，支應美國政府推動的「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦計畫，與陸基、海基系統協同作戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法