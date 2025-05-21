【影】在海上如何防無人機？ 法海軍「野火」演習彈、砲交織火網

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕法國海軍當地時間本（5）月中表示，為強化部隊反制新興不對稱威脅，該軍月初在西部布雷斯特（Brest）近海，實施今（2025）年度首場「野火」（Wildfire）反無人機演習，透過出動現役艦艇、直升機並模擬實地部署，強化海、空兵力臨戰的反制打擊能量。

法國海軍官兵本月初投入今（2025）年首場「野火」演習，運用艦載20機砲打擊模擬進犯的空中無人靶機。（法國海軍官網）

去（2024）年9月首度實施的「野火」演習，旨在強化海軍作戰部隊應對「不對稱威脅」（LCMA）的反制能力，透過實戰化訓練，驗證海、空兵力的戰備效能與打擊能量。法國海軍表示，該演習由法國國防採購局（DGA）主導發動的無人機、艇攻擊為想定，考驗參演官兵的臨場決策與反應能力。

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阿基坦級巡防艦「奧弗涅號」（D654）。（法國海軍官網）法國海軍德奧夫斯級近岸巡邏艦「雅庫貝特號」（F794）。（法國海軍官網）

本次野火演習（Wildfire 25.1）在上（4）月底率先出動法軍阿基坦級巡防艦「布列塔尼號」（D655）、「奧弗涅號」（D654）和德奧夫斯級近岸巡邏艦「雅庫貝特號」（F794）實施演練；本月6日則由「雅庫貝特號」搭檔海軍陸戰隊的NH90直升機，完成該次實兵演訓。

從官方影片畫面可見，野火演習運用巡防艦的20機砲、76公厘艦砲，以及直升機載7.62公厘機槍；不只機槍的接戰距離相當近，機砲、艦砲更搭配熱顯偵蒐儀，成功擊落模擬進犯的無人靶機，整體情境高度貼近實戰。

法國海軍NH90直升機載7.62公厘機槍擊落無人靶機。（擷自法國海軍官方Youtube影片）

軍聞媒體「Naval News」則指出，去年在法國南部土倫（Toulon）舉辦的首場野火演習中，則曾以「海鷹」（SeaOwl）無人艇模擬水面蜂群作戰，驗證官兵的臨戰反制能力；但無論是首次演習的無人艇，還是這次的無人機，都是從實戰中汲取經驗，透過相關模擬訓練強化官兵在未來戰場的適應能力。

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