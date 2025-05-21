T91步槍、M249機槍火力交織 步兵257旅赴灘岸野戰射擊

陸軍步兵257旅步5營官兵，昨（20）日前往責任區內灘岸訓場實施野戰射擊。（取自青年日報）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕因應中國武力犯台威脅，我國本島多處灘岸被視作可能會遭解放軍登陸的「紅色沙灘」，而為強化作戰區戰場經營，陸軍前（2023）年起在前述地點陸續實施野戰射擊，強化守備部隊訓能；步兵257旅日前沿續這項政策，在灘岸訓場實彈射擊，運用部隊建制的步槍、輕機槍，遂行實戰化訓練。

步兵257旅步5營昨（20）日於責任區內野戰訓場實施射擊訓練，參訓官兵手持部隊建制的T91步槍、M249輕機槍，運用戰術位置內的境物予以掩護，並執行應用射擊，加強武器熟悉度的同時，也驗證官兵的臨戰應變能力。

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抵達野戰訓場後，步5營官兵隨即運用現地境物進行掩護、警戒，等待開槍射擊命令。（取自青年日報）

射擊期間，官兵若遭遇槍枝故障必須當下排除，以利完成訓練。本次指導野戰射擊的步5營步2連60迫砲組長王顥維士官長說，官兵在炎熱天氣中實地演訓，能有效磨練個人射擊技能，進而強化戰場適應力；首次參訓的步3連槍榴彈兵陳菁秀一兵則分享，野戰射擊時有風勢、地形限制，射擊時不再是固定距離的標靶，考驗個人的判斷決策，是能提升射擊技巧的訓練。

為強化基層部隊實戰化訓練，國防部前年起決定以各作戰區的「紅色海灘」為訓練據點進行輕兵器的實彈射擊，但重型火砲射擊仍維持在特定訓場內管制實施。

海軍陸戰隊AAV7兩棲作戰車前（2023）年久違重返花蓮七星潭，實施紅色沙灘登陸驗證。（本報資料照，記者游太郎攝）

截至目前為止，我國本島被標示為「紅色沙灘」的地點將近20處，除西部的台南喜樹海灘、桃園觀音海灘外，東部臨近花蓮基地的七星潭也在名單之中，周邊演訓、解放軍行動均是國軍層峰高度關注的重點議題。



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