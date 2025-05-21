美專家悲觀評川普斡旋：俄烏和平注定失敗 普廷握絕對否決權

美專家分析，川普欲斡旋俄烏和平，恐因普廷掌握關鍵否決權而難有實質進展。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕針對美國總統川普試圖斡旋俄羅斯與烏克蘭衝突的努力，美國智庫「國防重點」（Defense Priorities）研究員德佩特里斯（Daniel DePetris）在《每日電訊報》撰文分析指出，川普的和平協議倡議恐怕注定失敗。德佩特里斯認為，鑑於俄烏雙方根深柢固的立場差異，以及俄羅斯總統普廷在此過程中的絕對否決權，川普即便高調介入，也難以取得實質性外交突破。

德佩特里斯首先提到，美國副總統范斯曾將川普與普廷的通話視為測試莫斯科和談誠意的關鍵，川普本人也在其社群平台「Truth Social」上宣稱「俄羅斯與烏克蘭將立即展開停火談判……邁向戰爭的終結」，但這些樂觀表述並未獲得外界普遍認同。文章直言，期待這樣的通話能帶來突破，是「天真甚至愚蠢的」。川普雖渴望快速達成重大成果，卻似乎對和談進展牛步感到日益沮喪。

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評論進一步分析，部分人士曾期望川普能強硬施壓普廷，例如祭出金融制裁迫其接受無條件停火，但德佩特里斯認為這「從未可能」。他觀察到，川普始終不願對普廷採取任何可能動搖外交大局的強硬措施。雖然加強制裁短期內或能迫使俄方回到談判桌，但也可能刺激普廷更加不合作。而川普的最終目標仍是達成和平協議，這使得普廷實質上擁有了「對整個過程的否決權」。

對於和談生機，德佩特里斯難掩悲觀。他強調，普廷所謂「提議並準備好」與烏克蘭討論和平框架的表態，不過是「極低門檻」的續談姿態，離解決衝突相去甚遠。癥結是俄烏在西方關係、領土歸屬、軍事自主乃至戰後安全等核心問題上，立場「南轅北轍」，至今「絲毫未曾讓步」，最新對話也僅是各說各話，全無妥協。

面對此困境，德佩特里斯詰問川普是否有B計畫。他指出，川普的選項屈指可數：其一是重拾拜登時代的策略，持續軍援烏克蘭、加強制裁並孤立俄羅斯，以增強基輔的談判籌碼；其二是抽身而退，將問題拋給歐洲處理，並歸咎於俄烏任何一方的僵持。前者雖能獲得西方支持，卻可能導致戰事延長；後者固然會引來撻伐，但在作者看來，比起「強迫澤倫斯基接受其不支持的和平協議」，或許在道德上更具可辯護性。

因此，德佩特里斯的分析對川普能否成功斡旋俄烏和平，並最終達成有意義的協議，抱持高度懷疑的態度，並將焦點指向了川普未來可能面臨的艱難政策抉擇。

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