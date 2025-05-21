美軍節約成本考量擬研發F-16 Block80 我空軍有望再受惠

圖為國軍F-16V BLK20戰機（F-16AM/BM）。（資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕F-16推出後，使買不起昂貴先進戰機的國家，轉而購買物美價廉的通用戰機F-16，我國空軍也順此採購F-16C/D Block 70型戰機。而美軍如今也遇到成本戰力考量問題，雖然F-47、F-55和忠誠僚機等先進戰機研發中，但其空軍規模龐大，無法1:1全部汰換，因此除了升級F-15、F-22之外，美軍也考量將F-16繼續升級為F-16 Block 80，國軍機隊未來有繼續升級的機會。

軍聞網站「The Warzone」報導，美國空軍參謀長戴維·阿爾文（David Allvin）昨日出席參議院軍事委員會聽證會時被詢問國會若能撥給更多資金，是否考慮使用F-16 Block 80來強化空軍。阿爾文回應，考慮到將該出口型改裝成Block 80需要多長時間，以及在生產線的空間，必須要有更多細節資訊才能確定；必續先確認現有的國防工業能力是否能支持，因為目前Block 70已經占用了大量的生產線以及所有對外銷售。

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報導指出，由於空軍並未否認Block 80的存在，因此參謀長的回應引發熱議，顯示空軍的確有在討論F-16 Block 80的可能性。

2021年，時任空軍採購、技術和後勤助理部長曾表示美國空軍可能會想採購F-16 Block 70/72，但隨後被當時空軍參謀長布朗否決。布朗認為，即使是經過大量改進的F-16版本，也不是未來空軍的正確選擇，因為F-16無法快速地進行軟體更新，並且缺乏可以快速重置調整的開放式架構軟體協定。

不過，阿爾文在聽證會上的證詞代表購買新款F-16的想法並未完全消失，他強調空軍「不僅要確保能在印太地區的戰鬥佔據主導地位並發揮重要作用，同時還要擁有非第五、六代那樣先進的其他戰鬥機，以確保我們有適當的尖端裝備組合。」

阿爾文說，目前在忠誠僚機部分，起碼它們無法取代F-16和F-15，它也不會取代F-47，它對F-47反而是很好的強化，它能在F-47交軍前與F-35、F-22協同作戰，必且以更低成本提供更強戰力，但能否完全取代有人戰機還有待觀察，1:1替換也不是個好方向。

同時他指出，更換老舊的F-16戰機的需求正越來越迫切，因為它們仍然是美國空軍戰鬥機隊的主力。

報導指出，截至2024年，F-16C的任務能力率（MCR）為64%，低於2021年的近72%。相較之下，F-22的任務能力率為52%，全新F-15EX的任務能力率為86%。

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