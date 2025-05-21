軍方「紅火蟻」靶機涉紅色零部件？ 軍事粉專踢爆中國製零件

紅火蟻靶機。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕軍事粉專「Taiwan Adiz」向本報獨家爆料，指紅色供應鏈問題越來嚴重，軍方採購的「紅火蟻靶機」疑似也使用中國製零部件，引發國安疑慮。

據該粉專透露，團隊在國軍某次精準射擊演練後，從紅火蟻靶機殘骸中發現未燒毀的電子零件，包括「電源高壓板」及「RF接收機」。經拆解確認，高壓板為中國製「HENGE UBEC 6A-8A」，而FUTABA R7108SB FASSTest 2.4G S.BUS 8動接收機雖標示台灣製造，但撕下晶片貼紙後，赫然發現晶片「F562TAEDFM RX62TA」同樣來自中國，且這些零件在購物網站上輕易可比對為中國製品。

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「紅火蟻靶機」疑似也使用中國製零部件，圖為靶機演習遭炸毀。（資料照，記者蔡宗憲攝）

「紅火蟻靶機」疑似也使用中國製零部件，遭軍事粉專撿獲殘骸。（記者蔡宗憲攝）

「Taiwan Adiz」質疑，靶機若使用低成本的中國製零件，卻以高價向國軍提供服務，令人質疑。粉專強調，紅火蟻靶機作為國軍精準射擊訓練的重要裝備，其供應鏈安全直接影響國防自主性，若連靶機都無法避免紅色供應鏈滲透，軍方應向納稅人清楚交代無人機涉及紅色供應鏈的問題並非首次。早在六年前，「艦載尖兵無人機」案因使用中國製零件引發國安疑慮而流產。近期，銳鳶二型無人機及騰雲二型無人機也相繼被爆出使用中國製通訊模組及SD記憶卡裝置。

國防部長顧立雄於日前表示，銳鳶二型使用的中國製元件在驗收時被主動發現，並要求廠商更換為台灣自產零件，強調未來量產將嚴格執行「全機非紅」政策。然而，紅色供應鏈的滲透問題似乎未因政策宣示而根除。

粉專指出，中國製零件價格低廉且易取得，部分廠商為降低成本鋌而走險，但此舉不僅增加資安風險，也可能讓敵對勢力透過後門程式滲透我國國防系統。紅色供應鏈的問題若未徹底解決，恐削弱國防自主的公信力。軍方應建立更嚴格的供應鏈審查機制，並加速與國內廠商合作，開發自主關鍵零組件，確保國防裝備不受外力干擾。

晶片撕掉貼紙前。（記者蔡宗憲攝）

「紅火蟻靶機」疑似也使用中國製零部件，購物網站有同款。（Taiwan Adiz粉專提供）

「紅火蟻靶機」疑似使用中國製零部件。（Taiwan Adiz粉專提供）

「紅火蟻靶機」疑似使用中國製零部件，購物網站有同款。（Taiwan Adiz粉專提供）

「紅火蟻靶機」疑似使用中國製零部件。（記者蔡宗憲攝）

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