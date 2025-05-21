義國供烏第3套SAMP/T 神秘軍援包裹還有「400輛鐵騎」

義大利計畫援助烏克蘭的SAMP/T防空飛彈系統，將為烏克蘭提供關鍵的遠程空中防禦能力，以反制俄羅斯持續的飛彈攻擊。（圖取自MBDA官網）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕義大利媒體《Formiche》18日報導，羅馬當局預計在其第十一波對烏克蘭的軍事援助計畫中，提供第三套「SAMP/T」型防空飛彈系統（Surface-to-Air Missile Platform/Terrain），強化烏克蘭抵禦空中攻擊的能力。

SAMP/T防空系統對於烏克蘭反制俄羅斯持續不斷的飛彈襲擊至關重要，被視為其防空網的關鍵資產。

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根據報導，這批最新的軍援內容除了SAMP/T系統外，還傳將包括多達400輛「M113」型裝甲運兵車、各式彈藥，以及衛星偵察支援。義大利將持續利用其航太基礎設施，並與北大西洋公約組織（NATO）協同，向烏克蘭提供衛星情報以監控俄羅斯軍隊的動向。

若此消息獲得官方證實，這將是烏克蘭接收的第三套SAMP/T系統。第一套由法國與義大利共同提供，雙方於2023年2月達成協議，同年6月宣布部署；第二套則由義大利獨自供應，納入2024年5月的援助包裹中，義大利國防部長於2024年9月確認該系統將於「當月底前」運抵烏克蘭。

依照先前兩套系統的交付時程推估，這套最新承諾的SAMP/T系統，預計最快將於2025年秋季在烏克蘭境內投入實際運作，為其提供急需的遠程防空火力。

「M113」型裝甲運兵車。（圖取自美國陸軍專頁）

SAMP/T防空系統的義大利版本，其發射車等裝備主要搭載於依維科（Iveco）M320或ACTL HD8重型卡車底盤。一套完整的SAMP/T砲兵連（battery）編制通常包含四輛機動飛彈發射車、一輛雷達搜索追蹤單元車，以及一輛指揮管制站車，具備獨立作戰能力。

目前SAMP/T系統普遍採用的是「阿斯特30型Block 1」（Aster 30 Block 1）防空飛彈。此型飛彈能夠有效攔截遠達120公里、飛行高度上看25公里的敵方戰機等航空動力目標；同時，它也能夠接戰射程600公里以內的戰術彈道飛彈，最大攔截距離約為30公里。

更先進的新一代「阿斯特30型Block 1 NT」（Aster 30 Block 1 New Technology）飛彈目前仍在研發階段。據預期，此款升級版飛彈將能把對航空動力目標的有效接戰範圍擴展至150公里，並且具備攔截射程遠達1500公里的中程彈道飛彈的能力。

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