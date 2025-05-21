北約「刺蝟」軍演模擬俄入侵 愛沙尼亞前線啟動集體防衛

正在立陶宛執行北約空中警戒任務的羅馬尼亞F-16戰機，也參與「刺蝟」軍演，執行密接空中支援與空中阻絕任務。（圖：羅馬尼亞空軍）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《Army Recognition》20日報導， 北大西洋公約組織（NATO）自本月5日起，於愛沙尼亞展開其在波羅的海地區最大規模的「刺蝟2025」（Hedgehog 2025）聯合軍事演習。演習核心想定為模擬俄軍入侵，觸發北約憲章第五條款下的全面集體防衛。

據歐洲盟軍最高司令部（SHAPE）聲明，此想定啟動了北約近年最強回應機制之一，動員了如「海馬士」（HIMARS）火箭系統及英國「挑戰者2型」（Challenger 2）主力戰車等高端武器。

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此次模擬俄軍入侵，被視為北約戰備思維的轉捩點。與俄國邊界長達294公里的愛沙尼亞成為演練前線。「刺蝟2025」旨在向莫斯科發出明確信號：北約有能力在陸、空、網多領域動員部隊保衛東翼。演習規模龐大，逾1萬6千名愛沙尼亞官兵、後備役及志願者，與美、英、法、芬蘭等十多個盟國夥伴參演。

演習中，「海馬士」的部署展現了北約對快速、遠程精準打擊的重視。這款可發射GPS導引火箭及戰術飛彈的輪型系統，在烏克蘭戰場表現優異，已成盟國核心嚇阻火力，突顯北約轉向機動、遠距打擊的戰略。

英國「挑戰者2型」主力戰車的參與同樣意義重大。其優異裝甲與火力，在聯合作戰中提供強大支援。戰車部隊在步兵戰鬥車協同下，多次擔任邊境攻防演練矛頭，彰顯北約應對高強度衝突的準備。

演習還包含空中突擊、夜間協同砲擊等科目，展現北約部隊高度協同作戰能力。自2022年俄侵烏以來，此類演習在節奏、頻率與複雜度上均顯著提升，反映北約嚇阻須持續、前進部署且多領域的戰略調整。

北約「刺蝟2025」軍演展現集體防衛決心，圖為英國「挑戰者2型」主力戰車在演習中行進。（圖：北約歐洲盟軍最高司令部）

地緣政治上，北約在愛沙尼亞的行動對俄構成壓力，宣示保衛成員國決心。愛沙尼亞地理位置使其成為前線緩衝，但也可能成為潛在入侵點。北約姿態從「絆索」轉為全面嚇阻，顯示其在波羅的海防衛已從象徵轉向實質作戰準備。

同時，愛沙尼亞自身也強化防衛，沿東部邊境修建防禦掩體，結合全國動員與後備訓練，積極建構可恃自衛能力，與北約前進部署互補，確保侵略將面臨國家與集體的雙重抵抗。

「刺蝟2025」軍演是冷戰結束以來北約最清晰的決心展現之一，傳達任何對北約領土的入侵都將面臨迅速、大規模且團結的回應。

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