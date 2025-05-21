中國改組3間軍事大專院校 歐錫富：提升現代軍事人才培養能量

圖為中國解放軍陸軍兵種大學。（新華網）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕中國解放軍近年戰備動作頻頻，除整頓火箭軍高層，新興兵力方面也多有建樹，持續打造適應現代戰場的龐大部隊；而中國共產黨中央軍事委員會近期宣布將改組旗下三間軍事院校，提升軍事人才的整體素質。對此，國防院學者歐錫富分析，這項動作除是落實中共第20屆三中全會精神，也凸顯軍兵種主建計畫招攬高素質人力，提升現代化程度。

（以下正文〈共軍調整組建三所軍事院校的意涵〉，由國防安全研究院副執行長歐錫富撰述，本報獲國防院同意全文轉載）

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近日中共中央軍委決定，調整組建共軍陸軍兵種大學、信息支援部隊工程大學、聯勤保障部隊工程大學等3所院校，都是高等教育院校，並向社會招收普通高中畢業生。

軍隊院校調整組建凸顯軍兵種主建

陸軍兵種大學以陸軍裝甲兵學院、陸軍炮兵防空兵學院為基礎組建，校本部位於安徽合肥。陸軍裝甲兵學院是全軍裝甲兵人才培養基地、裝甲兵戰法訓法與陸上突擊裝備技術創新研究基地、陸軍院校對外合作交流窗口。陸軍炮兵防空兵學院此前則主要承擔炮兵、防空兵指揮軍官培訓任務。信息支援部隊工程大學以國防科技大學信息通信學院、陸軍工程大學通信士官學校為基礎組建，校本部位於湖北武漢。國防科技大學信息通信學院主要培養通信指揮、指揮自動化人才，承擔作戰部隊信息作戰幹部、通信系統幹部輪訓任務。陸軍工程大學通信士官學校主要擔負為全軍培養初級通信指揮、通信技術軍官的任務。聯勤保障部隊工程大學以陸軍勤務學院、陸軍軍事交通學院本部及所屬汽車士官學校為基礎組建，校本部位於重慶。陸軍勤務學院是勤務通用人才培養基地、勤務科技創新陣地、勤務保障服務平台、勤務文化傳承高地。陸軍軍事交通學院本部主要面向聯合投送、船艇作戰、無人作戰、岸灘卸載、車船裝備保障、軍事物流、國防交通7個領域，培養高素質專業化新型軍事交通人才。

陸軍工程大學通信士官學校。（新華網）

深化教學訓練改革

調整組建3所軍隊院校是貫徹落實共黨20屆3中全會精神，適應軍兵種結構布局調整和軍事人才培養需要，也是2017年軍對院校改革以來的再度調整。2017年2月軍隊院校經歷過一次大規模調整改革，中央軍委召開軍隊院校、科研機構、訓練機構改革任務部署會，對軍隊院校教育體系進行體系重塑。全軍院校由63所減至44所（含武警部隊院校7所），形成以聯合作戰院校為核心、以兵種專業院校為基礎、以軍民融合培養為補充的院校布局。論者認為，共黨20屆3中全會精神軍隊院校改革重點之一是深化教學訓練轉型，聚焦未來戰場需求，軍隊院校應持續深化教學訓練改革，培養造就引領軍隊現代化建設、打贏未來戰爭的中堅骨幹，發揮軍隊院校戰爭學院、人才搖籃的職能作用。

聯勤保障部隊工程大學。（新華網）

現代化人才培育強化新質作戰能力

外界關注共軍武器裝備等硬體建設，共軍高層對於組織編制、教育訓練等軟體建設也頗為重視，例如2024年戰略支援部隊分為信息支援部隊、軍事航天部隊和網路空間部隊。這次院校改組將多個軍事院校合併成陸軍兵種大學、信息支援部隊工程大學、聯勤保障部隊工程大學，這些改革有分有合並兩度調整，主要在適應環境變化與作戰需求，強化共軍新質作戰能力。軍事硬體建設固然重要，軟體建設更是具有相乘效果的戰力加倍器，台灣軍方在這方面改革不能落後。

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