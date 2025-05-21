波蘭K2戰車北約軍演首秀 傳再砸千億擴軍

波蘭陸軍K2「黑豹」主力戰車近日於斯洛伐克參與「斯洛伐克之盾25」北約軍事演習，為該型戰車首度在海外演習中亮相。（圖取自Facebook）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕波蘭陸軍K2「黑豹」（Black Panther）主力戰車，近日於斯洛伐克舉行的「斯洛伐克之盾25」（Slovak Shield 25）北約軍演中首次亮相。此動態由波蘭陸軍第9布拉涅沃裝甲騎兵旅（9th Braniewo Armoured Cavalry Brigade）證實，並透過社群媒體分享畫面。

K2黑豹戰車自2024年11月起配發至第9旅第1戰車營。波蘭於2022年8月向南韓訂購首批180輛，波蘭軍媒《ZBIAM》報導，目前已接收110輛。戰車主要裝備第16波美拉尼亞機械化師旗下單位。

請繼續往下閱讀...

首批訂單中剩餘的70輛K2戰車，預計將於2025年底前全數完成交付，屆時可完成駐防於布拉涅沃（Braniewo）與奧日什（Orzysz）兩地戰車營的現代化換裝作業。這兩處單位的戰車接收均自2024年11月展開。波蘭與南韓的軍事合作，除戰車採購外，協議還包含人員訓練、後勤維保及彈藥供應。華沙當局更計劃未來在本土生產依其特定需求改良的K2PL版本戰車，該生產線預計於2028年正式啟動，目標產量為500輛。

波蘭強化其地面戰力的腳步持續進行，今年3月再傳出有意將向南韓採購的K2黑豹戰車數量增加一倍。波蘭國防部副部長貝伊達（Paweł Bejda）與南韓防衛事業廳（DAPA）副廳長玄鶴洙會晤時，曾就簽署第二批K2戰車訂單及在波蘭建立本土生產線的具體步驟進行磋商。據南韓媒體披露，新一筆訂單可能涉及增購180輛K2戰車，總價值高達61億美元（約折合新台幣1848.91億元），其中部分款項預期將用於協助波蘭建立其國內的生產能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法