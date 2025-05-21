首裝MK41垂直發射系統 日最上級7號護衛艦「仁淀號」服役

「仁淀號」護衛艦交付海自後，當地民眾捕捉到其出港啟程的畫面，以及艦砲後清晰可見的Mk41垂直發射系統。（取自X帳號 @kirasanmi）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕日本三菱重工（MHI）今（21）日宣布，旗下長崎船廠建造的第7艘最上級護衛艦「仁淀號」（FFM-7）已正式交付日本海上自衛隊，有效提升其水面艦隊的戰力；值得一提的是，該艦也是海自接收最上級艦以來，首艘搭載美製Mk41垂直發射系統的儎台，對於區域內威脅而言，有加強嚇阻的重大意義。

三菱重工表示，防衛省這艘於2021年下訂的新銳軍艦，歷時近三年建造，終於在今天交付海自服役；「仁淀號」是3900噸最上級護衛艦的7號艦，未來將跟進「最上」、「熊野」、「能代」、「三隈」、「矢作」以及「阿賀野」共6艘同級艦腳步，投入海自護衛艦隊的戰備序列。日本《NHK》報導指出，仁淀號未來將隸屬海自第12護衛隊，母港位於日本廣島縣吳基地。

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今日服役的海自最上級護衛艦生力軍「仁淀號」（FFM-7）。（日本三菱重工官網）

以其匿蹤簡潔美型為外界熟知的「最上級」護衛艦，是日本防衛省2018年拍板採購的新一代新水面艦，首批艦預劃建造12艘，截至今日已有7艘服役、3艘下水；該級艦除搭載127公厘的Mk45艦砲、海公羊（SeaRAM）近迫武器系統，還搭載四聯裝的17式反艦飛彈，以及魚雷發射管，主動聲納和反水雷聲納等，而自「仁淀號」起還將安裝垂發系統，防空能力更強悍。

雖然本次服役的官方照片中並未見到垂發系統的身影，但月前有在地民眾第一線捕捉到剛裝好Mk41系統的仁淀號全貌，並由軍聞媒體「Naval News」報導曝光，引發社群熱議。

而據防衛省未來規劃，最上級艦日後將規劃有排水量上看4800噸的構型，防空火力、偵蒐性能大幅強化的10艘改良版「新型FFM」，並有望晉身飛彈護衛艦（FFG），並創下該系列前進澳洲，成為旗下皇家海軍（RAN）新型通用巡防艦的出口首例。

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