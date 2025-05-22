驅逐艦下水時船體破裂 金正恩目睹全程：絕對無法容忍！

北韓昨舉行驅逐艦下水儀式，但下水過程中卻發生嚴重意外，導致船體破裂，金正恩因此動怒。圖為北韓5000噸級飛彈驅逐艦「崔賢號」4月25日下水。（美聯社）

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓最新型的5000噸級飛彈驅逐艦「崔賢號」4月25日下水，北韓最高領導人金正恩也帶著愛女金主愛視察。而北韓21日舉行另一艘5000噸級驅逐艦的下水儀式，卻在下水過程中發生嚴重事故，在場的金正恩目睹事發全程，他強調這是十分嚴重的「犯罪行為」，絕對不能容忍。

南韓《韓聯社》引述北韓官媒《朝中社》報導指出，北韓21日在東部的清津造船廠舉行一艘5000噸級驅逐艦的下水儀式，金正恩也出席儀式。不過驅逐艦在下水過程中卻因稍作不慎，無法確保船艏及船艉的支架平行滑動下水，導致船艉的支撐支架率先脫離，船體底部部分破裂，船艏尚未從支架上脫離，船體下水後無法保持平衡。

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在場目睹意外全程的金正恩嚴厲批判，強調這起嚴重事故是因為疏忽、不負責任所造成的犯罪行為，這事絕不能發生、且無法容忍的事。金正恩強調，儘速修復驅逐艦不僅是單純的實務問題，而是直接關係到國家權威的政治問題，並下令「必須在黨中央委員會6月全體會議之前無條件完成復原」。

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