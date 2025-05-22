現在的波蘭沒有極限 美點頭供售1400枚小直徑炸彈

圖為掛載於美軍F-15E戰機的GBU-39系列炸彈。（美聯社檔案照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕鄰近俄羅斯的波蘭積極建軍備戰，執行鉅額軍事投資。根據美國國防部安合局（DSCA）21日發布公告，美國同意供售波蘭多達1400枚的GBU-39/B「小直徑炸彈」，總金額約1.8億美元（約新台幣54億元）。對於持續換裝F-16、F-35等美系戰機的波蘭空軍而言，此舉將有效提升其空對地打擊能力。

根據美國國防部安合局21日發布公告，美國國務院批准一項涉及GBU-39/B小直徑炸彈（Small Diameter Bombs）與其他配套的對波蘭軍售案，進行知會國會程序，此案總金額約1.8億美元，將提供波蘭1400枚GBU-39/B小直徑炸彈、4枚附帶引信的GBU-39（T-1）/B惰性練習彈，還有包括練習套件、炸彈部件、消耗品、軟體與後勤技術支援等項目。

美國安合局說，此舉將提升美國在北約盟國的安全，支持美國外交政策目標與國家安全，並強化波蘭實施有效的空對地打擊能力，保護主權領土並滿足北約要求，進而提升因應當前與未來威脅能力。波蘭不僅可無縫接軌地使用這項裝備，也不會改變該區域的基本軍事平衡。

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F-35戰機將成波蘭空軍下一代主力。（路透社檔案照）波蘭空軍原本以蘇聯、俄系戰機為主力，但近年已逐步換裝F-16、F-35等美系戰機，且隨著俄羅斯的敵情威脅增溫，波蘭近年大力強化國防戰力，波蘭上月底才獲得美國同意，採購400枚最先進AIM-120D飛彈，並持續引進K2主力戰車、K9自走砲等大批南韓製武器。

GBU-39/B「小直徑炸彈」為美軍現役精準打擊武器，全長1.8公尺、重約130公斤，搭載GPS慣性導引系統，最大射程逾110公里，可由F-35等戰機掛載，一架戰機可攜帶多枚。小直徑炸彈具有不錯的穿透力，可貫穿超過1公尺厚的鋼筋混凝土，對付地下目標。

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