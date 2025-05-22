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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

賴總統就職滿一周年 國軍偵獲中國31機艦四面擾台

2025/05/22 09:45

中國解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）中國解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）〔記者方瑋立／台北報導〕中國對台灰帶侵擾加劇，國防部今（22）日公布最新資料顯示，中國解放軍自昨天（21日）清晨6時起至今晨6時，合計派遣23架次軍機、8艘軍艦及1艘中國公務船，持續在台海周邊活動，其中16架次軍機逾越台灣海峽中線，四面擾台。

根據國防部最新示意圖，解放軍昨出動1架次戰機，於上午10時20分至10時30分侵擾台灣北部空域，另於清晨6時30分至晚間7時40分，合計派遣14架次主戰機與無人機，其中有7架次逾越台灣海峽中線，在我西部、西南空域活動。

另在我西南部空域，有6架次中國主、輔戰機從上午8時15分活動至晚間9時45分活動；2架次直升機則自上午10時至晚間6時20分活動於東南空域。

國防部表示，除合計偵獲共機23架次（其中逾越台灣海峽中線進入我空域16架次）外，也有8艘中國軍艦及1艘公務船持續在台海周邊活動。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系统跨密監控與應處。

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