俄羅斯核彈頭增至3500枚 美情報：疑發展新型空對空核彈頭

圖為Su-35S掛載R-37M飛彈（右二）。（圖取自X@GuyPlopsky）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕根據美國五角大廈國防情報局（DIA）近期評估，俄羅斯正在研發新型核彈頭，且不僅是空射核彈，還是空對空核彈。

軍聞網站「The Warzone」報導，這些資訊發表於美國國防情報局的《2025年全球威脅評估》非機密報告中，並提交給美國眾議院軍事委員會情報和特種作戰小組委員會。報告指出，俄羅斯正通過增加新武器擴大其核子力量，包括核子空對空飛彈和新型核系統。俄羅斯可能擁有約1550枚已部署的戰略彈頭，和多達2000枚非戰略彈頭庫存，並提到俄羅斯可能擴大其化學和生物戰爭計畫。



不過，報告也指出，綜觀俄羅斯在烏克蘭戰爭中使用的核武相關言論與軍事演習，莫斯科「不太可能在衝突中使用核武器，除非俄羅斯領導層認為政權面臨生存威脅」。

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值得注意的是，這篇報告針對俄羅斯核力量特別提出的武器，就是該空對空核彈頭。由於報告指出這是一種新武器，因此幾乎可以肯定，其指R-37M超遠程空對空飛彈的另一個版本、北約代號AA-13的「斧頭」飛彈。



軍聞網站報導說，目前俄羅斯同類型武器為R-37M，它最初為Mig-31戰機開發，後來被Su-30SM、Su-35S和Su-57戰機採用，其在1993年試射時，曾摧毀142英里（約228.5公里）外的空中目標。在烏克蘭戰爭之前，R-37M顯然對烏克蘭的空中行動，構成了顯著威脅，但在戰爭中卻很少見到。

報導指出，隨著Mig-31戰機升級為Mig-31BM，該核彈升級也被重新討論。目前俄羅斯開發重點是增程型R-37M（Izdeliye 610M），改良後的飛彈於2011年首次透過Mig-31發射戰機，2014年投入生產。

報導指出，空對空核彈頭在冷戰時期，用於摧毀轟炸機編隊，但轟炸機在現代已缺乏重要性，目前尚不清楚俄羅斯發展該彈頭的動機。

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