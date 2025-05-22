日本三菱重工首度公開新一代T-X教練機模型 有望與M-346分庭抗禮

日本防衛省展出的新一代教練機T-X模型。（取自X帳號 @Yamato_Armada）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕國際情勢變化快速，歐陸、印太這兩大地緣政治熱區的國防需求正快速上升，本周開幕的日本「國際國防安全裝備展」（DSEI Japan 2025）中，不只代表東道主的日本防衛省展出多項先進軍備，三菱重工也首度公開新一代「T-X」教練機的概念機模型，未來有望取代現有的T-4教練機，提升飛行訓練整體效能。

日本軍聞媒體「Aviation Wire」昨（21）日報導指出，這架「T-X」教練機概念機，初始配色選用製造商三菱重工（MHI）的白、黑、藍等品牌色，有先進科技的視覺意涵。從模型實體可見，這款教練機採用雙座、雙發動機，以及水平尾翼、單垂直尾翼，整體設計和由川崎重工（KHI）打造的T-4教練機相去不遠。

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但報導寫道，三菱重工上次開發教練機，要回溯到1971年首飛、2006年退役的「T-2」高級教練機，不過，該公司先前也以協力廠商的身分，參與過T-4教練機的研發計畫。

此外，由於日、義近年雙邊合作關係不斷深化，這股發展浪潮不排除延伸至軍事科技領域，因此，由義國李奧納多集團（Leonardo）開發的M-346高教機，也被外界視為日本下一代教練機方案的潛在選項。

日本防衛省在5月21至23日的DSEI展會中，擺出12式反艦飛彈增程型、無人艦，以及電磁砲等多款先進軍備實體或模型。（日本防衛省防衛裝備廳官方X帳號）

截至目前為止，日本防衛裝備廳已在去（2024）年10月公開徵求過「T-X」教練機的設計方案，根據公開資訊，T-X教練機除了必須是定翼機，飛行性能方面至少要具備0.8馬赫（音速的80%）以上水準，但最終規格仍待防衛省拍板定案。

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