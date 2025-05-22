慶祝海軍127歲 菲國首艘裝上垂發系統的「馬瓦爾號」巡防艦服役

菲律賓海軍5月20日舉辦建軍127年紀念儀式，同時也是旗下「馬爾瓦級」巡防艦首艦（FFG-06）的成軍服役之日。（菲律賓海軍官方Facebook）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕菲律賓海軍日前剛過完建軍127周年紀念日，當天不只迎來菲國總統小馬可仕（Ferdinand R. Marcos Jr.）等多位政要，更重要的是宣布其向南韓採購的首艘馬爾瓦級巡防艦正式服役，作為建軍紀念的重大里程碑，並藉由引進具垂直發射系統的先進軍艦，肆應中國在南海的霸權行徑。

《菲律賓國家通訊社》（PNA）20日報導，菲國「馬爾瓦級」巡防艦首艘同名艦（FFG-06）在當日舉行成軍服役典禮，由小馬可仕親自主持，而停駐一旁的自製快速攻擊攔截艇「馬吉尼號」（PG-909），也同步投入菲國海軍的戰備序列；菲律賓海軍強調，「這兩艘成軍的新型艦艇，是其建軍現代化的重大象徵」，也呼應其建軍127年紀念的新目標。

請繼續往下閱讀...

菲律賓總統小馬可仕當日出席親自主持儀式，共同見證菲國海軍建軍邁入新階段。（菲律賓海軍官方Facebook）

「馬爾瓦級」為南韓「大邱級」巡防艦的縮小版，為菲國「地平線」（Horizon）建軍現代化改革之中，所採購的多款先進水面艦之一，這項改革還包含「黎剎級」（Jose Rizal-class）巡防艦，6艘近岸巡邏艦（OPV）等先進儎台。

「馬爾瓦級」巡防艦搭載76艦砲，南韓製反艦飛彈、反潛魚雷，搭配土耳其製近迫武器系統，兼具反艦、反潛、防空和電戰能力。（菲國海軍BRP Miguel Malvar FFG06 - PF官方臉書）

報導指出，「馬爾瓦級」巡防艦除搭載奧圖梅特拉（Oto Melara）76公厘艦砲，也搭載南韓LIG Nex1公司的SSM-700K「海星」（C-star）掠海反艦飛彈、「藍鯊」（Blue Shark）反潛魚雷等武裝，兼具反艦、反潛、防空和電戰能力；未來將與現役兩艘「黎剎級」飛彈巡防艦搭檔，構築該國新世代的水面戰力。

至於馬爾瓦級二號巡防艦「迪亞哥．西朗號」（FFG-07），3月底已於南韓現代重工總部正式下水，預計7月前返抵菲國國門，交付菲律賓海軍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法