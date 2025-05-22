【影】南韓KF-21戰機首號機組裝中 最快2026下半年驗收交軍

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕南韓首款自製新型戰機KF-21歷經20餘年研發，終於在去（2024）年中展開量產，首批20架新機預計明（2026）年起陸續出廠交軍；而南韓防衛事業廳（DAPA）日前宣布，首架量產機目前已在產線上進入最終組裝階段，相關工程畫面也在其官方社群中曝光，為該計畫再立下一個新的階段里程碑。

KF-21戰機的工程製造與開發（EMD）第6號測試機。（南韓航太工業官網）

防衛事業廳20日發布新聞稿指出，南韓KF-21戰機當日在南韓航太工業（KAI）的泗川廠區舉行首號機組裝開工儀式，是該型機去年6月正式簽約、7月展開量產工作以來的最新里程碑；生產期間從小零件加工、關鍵零組件生產，再到前、中、後段機身製造，目前已進入全機組裝的最後階段，在安裝航電設備、發動機後，最快明年下半年出廠，並交付南韓空軍驗收、換裝。

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南韓首架KF-21戰機量產型機，本月20日已進入全機組裝階段。（南韓航太工業官網）

南韓現有6架「工程製造與開發」（EMD）用的KF-21戰機測試機，於2022年7月至2023年6月間完成首飛，並在去年11月底突破1000飛行架次紀錄。這批測試機至今已通過超音速飛行、飛彈分離與機砲試射，以及日、夜間空中加油、極端氣候等測評項目，為後續量產鋪路。

值得一提的是，首批KF-21戰機將採用美製的奇異F414渦扇發動機，但隨著機型研改精進，未來不排除改用韓華航太（Hanhwa Aerospace）研發的發動機，進一步提升該機型的國產化比例。

六架KF-21戰機的EMD測試機已飛行突破1000架次，未來將朝2000架次邁進，持續驗證其全機功、性能，並作為後續批次構型精進的參考。（南韓航太工業官網）

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