美M250機槍瞄準鏡能計算彈道和距離！ 在肩並肩演習進行熱帶測試

美軍未來將全面取代M249班用機槍的6.8公厘口徑M250輕機槍。（美軍DVIDS網站）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍「新一代班用武器」（NGSW）計畫的XM7戰鬥步槍、XM250班用機槍研發多年，日前終於被美國陸軍宣布投入服役，並分別賦予M7、M250的正式編號。其中，M250輕機槍也在日前的美菲「肩並肩」演習之中，驗證在熱帶地區的作戰效能，未來將優先配發近戰部隊，逐步汰換M249機槍。

美軍媒體《星條旗報》報導，在美國國防部公布的4月21日至5月9日肩並肩演習照片中，顯示第25步兵師正使用M250輕機槍。該師第二機動旅指揮官也證實，旅上官兵後續在5月30日至6月6日於菲律賓訓練期間，也會使用M250。

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報導指出，這項訓練是美國陸軍在菲律賓擴建太平洋多國聯合戰備中心的一環，這是該師第二次部署到菲國。師長指出，士兵在輪換期間使用的機槍，會是M250而非M249。

美國單兵專案管理辦公室（PEO Soldier）20日則表示，已將新一代班用武器的M7戰鬥步槍、M250班用機槍，列入美軍官方武器標準分類，意即這兩款武器符合美軍性能與安全要求，成為美軍次世代輕兵器編裝。

其中，M250配備了M157火控系統，這是一個包括雷射測距儀、彈道計算機的可變放大瞄準鏡，並提供更大射程、更高準確性和更大殺傷力；同時，M250的扳機設計使射擊單發或雙連發更為容易，不像過往機槍只能做到6至8連發，這可進一步降低槍口火焰，在低光源環境中保持隱蔽性有更大優勢，更容易適應於叢林和城市環境。

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