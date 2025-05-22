因應中國挑戰 美軍催生F-47與B-21新世代戰力

美國空軍參謀長阿爾文上將（Gen. David Allvin）於參議院軍事委員會作證，闡述包括F-47戰機、「聯合作戰無人戰鬥機」CCA）及B-21轟炸機（概念圖見右上小圖）在內的關鍵現代化計畫，以因應未來挑戰。（圖：美國國防部）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍與太空軍高層於參議院作證時強調，為反制中國等戰略對手威脅，美國空中力量正重新校準，聚焦於戰術創新與作戰系統現代化，亟需新世代戰機、跨領域整合及作戰準則革新。

軍聞網站《Army Recognition》報導，新措施的核心為研發中的六代機F-47「次世代空優」（NGAD），這款戰機具備超音速巡航、數據融合及與無人系統協作能力。空軍參謀長阿爾文上將（Gen. David Allvin）指出，F-47將是生存與殺傷力兼具的革命性平台。

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輔助F-47的是「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA）計畫，將導入AI無人機群，執行電戰、偵蒐、打擊等多重任務，由有人機遙控，CCA旨在擴展作戰範圍與殺傷力，降低飛行員風險，並可採蜂群戰術。

美國空軍現役機隊仍是關鍵戰力一環，F-35「閃電II」（Lightning II）持續升級雷達與電戰系統；F-15EX「鷹II式」（Eagle II）」提供高酬載選項，但F-16「戰隼」（Fighting Falcon）妥善率約62%，需維護與現代化。

戰略打擊方面，長程匿蹤轟炸機B-21「突襲者」（Raider）將任深層打擊核心，「哨兵」（Sentinel）洲際彈道飛彈將取代舊型「義勇兵三型」；B-52「同溫層堡壘（Stratofortress）」亦將升級延壽。

太空能力與空中作戰緊密交織。美國太空軍司令薩爾茲曼上將（Gen. B. Chance Saltzman）強調對衛星通訊、導航及預警的依賴，但資金短缺恐影響飛彈防禦等任務，敵方亦增強反太空能力。

印太作戰韌性方面，為因應關島等基地脆弱性，美軍推動分散部署及「敏捷作戰運用」（ACE）。這包括預置補給、多點分散作業及快速轉移訓練，以提升衝突中生存性與效能。

官員承認，現代化關鍵在「人」，飛行員招募留任、訓練生活品質及團隊文化均需強化。空軍與太空軍領導層總結，戰爭形態劇變，未來需速度、精準與適應力，維持航空與太空優勢需根本轉變。

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