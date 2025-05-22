敦睦艦隊遠航練兵也兼做外交 在馬紹爾群島漆上邦誼牆留念

海軍敦睦艦隊官兵為馬紹爾群島當地教育單位漆上友誼牆。（取自馬紹爾群島公立學校系統臉書）〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍敦睦艦隊日前造訪友邦馬紹爾群島，不僅進行遠航訓練，也身兼鞏固外交重任。根據馬紹爾群島官方訊息，參與敦睦艦隊的官兵與學生，日前為當地機關漆上一面有著我國與馬紹爾國旗、年份與敦睦編組艦艇的「友誼牆」，象徵兩國之間的穩固邦誼。

海軍今年度敦睦艦隊於4月初自高雄啟航，這支由磐石號油彈補給艦、成功級巡防艦鄭和艦、康定級巡防艦武昌艦編組的支隊，乘載了超過800名官兵、官校學生，藉此累積遠航實務經驗，並且在造訪友邦的過程中，扮演互動的橋樑。

海軍敦睦艦隊官兵為馬紹爾群島留下的友誼牆，有著兩國國旗等元素。（取自馬紹爾群島公立學校系統臉書）海軍敦睦艦隊已造訪吐瓦魯與馬紹爾群島二國，其中，馬紹爾群島公立學校系統今日發布照片顯示，敦睦艦隊官兵為其辦公室的牆上，漆上了我國與馬紹爾群島的國旗，還有著友誼長存（Lasting Friendship）、2025年中華民國海軍敦睦艦隊（2025 MCTS ROCN），以及3艘軍艦等元素。

馬紹爾群島公立學校系統透過官方臉書表示，我國敦睦艦隊官兵為其主要辦公室進行粉刷，此舉不僅改善當地人員的工作環境，還強化了國與國間強烈夥伴關係與友善意識。海軍敦睦艦隊官兵為馬紹爾群島當地學校漆上友誼牆。（取自馬紹爾群島公立學校系統臉書）

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