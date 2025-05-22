軍武圖輯》優雅但兇悍的「勇士」！俄Su-35特技機隊蘭卡威現蹤

俄羅斯「勇士」特技飛行表演隊操駕SU-35戰機，現蹤2025蘭卡威國際海事航空展。（記者劉宇捷攝）〔特派記者劉宇捷／蘭卡威報導〕蘭卡威國際海事航空展（LIMA 2025）現正進行中，而今年最重頭戲的特技表演團隊，非俄羅斯的「勇士」（Knights）飛行表演隊莫屬，這些新銳的Su-35重型戰鬥機們再度翱翔在蘭卡威天際，他們始終整齊的編隊令人驚艷，最後兩機、單機的Solo科目，更是充分的展現了「蘇愷」系列浮誇的操控性！

儘管俄羅斯第五代Su-57戰機最終未能出席活動，但「勇士」飛行表演隊仍於開幕式當天一早「壓線」抵達，且在未有預演的情況下，直接展開表演活動，對於飛行與環境的掌握相當精湛。俄羅斯「勇士」特技飛行表演隊現蹤2025蘭卡威國際海事航空展，等於是SU-35戰機的性能展示。（記者劉宇捷攝）俄羅斯「勇士」特技飛行表演隊SU-35戰機在跑滑道。（記者劉宇捷攝）

「勇士」飛行表演隊所駕駛的戰機，就是俄國現役戰機Su-35，也是全球極少數使用重型戰鬥機進行特技演出的表演隊之一。記者現場直擊感受「戰鬥民族」的飛行表演，明顯感受到他們在編隊飛行中的細膩度，無論採取什麼姿態，各機間的距離都拿捏得相當穩定。

俄羅斯「勇士」特技飛行表演隊編隊飛行。（記者劉宇捷攝）此外，勇士表演隊最特別的是表演「機隊遞減」，最初是6架飛機共同編隊飛行，然後逐次遞減成4架、2架，最後1架單機Solo。而現場最精彩、熱血沸騰的是最後雙機與單機特技，雙機對衝、正反倒飛，再到單機「眼鏡蛇」、「落葉飄」以及「空中高攻角懸停」等，充分展現向量推力與飛機氣動外型的優異性能。

俄羅斯「勇士」特技飛行表演隊在2025蘭卡威國際海事航空展編隊飛行。（記者劉宇捷攝）Su-35戰機的最大起飛重量達34.5噸，最大速度達2.25馬赫（約每小時2778公里），作戰半徑約1600公里，武器負載高達8公噸，但其搭載了一對向量發動機，並承襲了Su-27戰機的優異氣動性能，因此擁有重型戰鬥機之中，明顯過人的纏鬥能力；至於其配備的IRBIS-E「雪豹」雷達，俄方宣稱可同時追蹤30個目標，並攻擊8個，但屬於日益過時的被動電子掃描陣列雷達（PESA），是較可惜之處。俄羅斯「勇士」特技飛行表演隊展現高難度飛行技巧。（記者劉宇捷攝）

據了解，「勇士」機隊不只參與國內、外航展，部分戰機還曾還參與過對烏克蘭的炸射任務，可見其平戰快速轉換的特性。俄羅斯「勇士」特技飛行表演隊現蹤2025蘭卡威國際海事航空展，並分別進行6機、4機、2機及單機的特技飛行，展現Su-35戰機浮誇的機動性能！（記者劉宇捷攝）俄羅斯「勇士」特技飛行表演隊SU-35戰機降落。（記者劉宇捷攝）

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