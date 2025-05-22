美多州夜空現巨型白光 專家指中國火箭高空排燃料所致

美國科羅拉多州夜空出現的巨大白色光帶，斜向劃過天際，右方背景可見地磁風暴引發的紫色極光。此現象經專家證實為中國火箭高空傾倒燃料所致。（圖：Mike Lewinski／Instagram）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國多個州近日於夜間觀測到一道白色、類似極光（aurora）的長條形巨大光帶，引發公眾廣泛關注與討論。專家分析，該光帶被認為是中國一枚運載火箭完成衛星部署後，重返大氣層前，於太空中傾倒新型試驗性燃料所形成。

這道明亮光跡於美東時間17日凌晨約1點24分顯現，滯空長達10分鐘後漸漸消散。天文資訊網站Spaceweather.com彙報，至少7州記錄到此現象，包括科羅拉多、愛達荷、猶他、密蘇里、內布拉斯加、華盛頓及新墨西哥州，實際可見範圍或許更廣。

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當晚稍早因日冕物質拋射（CME）引發G2級地磁風暴，導致部分地區現極光。許多民眾起初誤認白光帶為「史蒂夫」高空熱流光帶（STEVE, Strong Thermal Emission Velocity Enhancement）現象，其形態確實有相似之處。

然而，專業航太媒體《航太新聞》（Space News）指，此為中國「朱雀二號E」（Zhuque-2E）火箭發射後的餘波。該火箭於美東當日凌晨約0點12分，自酒泉衛星發射中心升空，順利釋放6枚衛星後，殘骸按計畫於高層大氣中燒毀。

地磁風暴期間，美國新墨西哥州上空罕見地出現了延伸至南方的紅色極光，同時左側可見一條因中國火箭燃料傾倒形成的巨大白色光帶。（圖：Jay Shaffer／Skylapser.com）這道光帶成因起初眾說紛紜，Spaceweather.com曾推測為離軌點火（de-orbit burn）或軌道圓化點火（circularization burn）所致。有觀點認為是火箭第二級燃燒，或形成「電離層空洞」（ionospheric hole）。

哈佛及史密森尼天體物理中心天文學家麥道威（Jonathan McDowell）澄清，此為火箭於約250公里高空進行「燃料傾倒」（fuel dump）作業所致。他解釋，排出燃料微粒於火箭後方凝成細小冰晶帶，反射太陽光至地球，形成夜空奇景。

類似光影秀在SpaceX的獵鷹9號（Falcon 9）火箭傾倒燃料後也常見，如旋轉產生的「SpaceX螺旋」（SpaceX spirals）。相關案例包含今年3月間英國上空漩渦，以及2024年5月歐洲大陸的「帶角」螺旋。

「朱雀二號E」火箭由中國民間企業藍箭航太（LandSpace）研製，為一次性軌道運載火箭。高約50公尺，可運6000公斤酬載至低地球軌道（Low-Earth Orbit, LEO）。

該火箭採「甲烷液氧」（methalox）推進劑，不同於傳統氫基或煤油基燃料。其前代「朱雀二號」於2023年7月成全球首枚入軌甲烷火箭，領先SpaceX等。中國現已成功發射4枚甲烷動力火箭。

甲烷因易儲存、燃燒潔淨，且具行星原位生產潛力（如火星），被視為未來太陽系探索的理想燃料。

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