我陸航部隊擴充新契機？ 美軍擬兜售91架阿帕契攻擊直升機

圖為裝有長弓雷達的美國陸軍AH-64D攻擊直升機，隸屬第1裝甲師作戰航空旅。（美軍DVIDS網站）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）月前宣布美國陸軍啟動兵力轉型，除整合多個業管司令部，現行部隊編裝也將有大變動，連航空兵力的阿帕契攻擊直升機也難以倖免。外媒指出，美軍有意退役旗下舊機型，以「軍售」出清來控制成本；而對近年曾傳出增購直升機的國軍而言，是否會形成陸航擴充的機會窗口，值得後續觀察。

《航空周刊》（Aviation Week）16日報導，因應五角大廈的「兵力轉型」（Army Transformation Initiative）啟動，美國陸軍計畫退役旗下91架AH-64D攻擊直升機，專注操作AH-64E型機以節省操作成本；另一方面，波音（Boeing）攻擊直升機專案副經理尤帕（Christina Upah）指出，公司出口策略與美軍兵力轉型並不衝突，甚至能協助升級至E構型，再「軍售」給外國客戶。

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圖為美國南卡州陸軍國民兵的AH-64E攻擊直升機。（美軍DVIDS網站）

報導指出，波音最新型的阿帕契攻擊直升機，是搭載V6.5版航電軟體的AH-64E型機，預計下月完成最後一輪系統驗證，以利美軍規劃升級期程；此外，雙方也正合作搭載無人機的「空射效力器」（Launch Effect）測試，預計明（2026）年展開全面測試。但尤帕強調，無論是裁減舊機、新機軟體升級還是空射無人機計畫，都有待美國陸軍點頭首肯。

另一方面，陸軍今（2025）年稍早曾傳出採購30架「攻擊型黑鷹」直升機，但在3年前還曾傳出有意增購阿帕契攻擊直升機；而檢視外媒消息，若美軍的AH-64D型機可由原廠升級至AH-64E構型，是否會成為我國陸航部隊「擴充」的新契機，值得後續觀察。

2023年參與陸軍湖口營區開放的AH-64E攻擊直升機，機首下方還有鯊魚嘴的限定特殊塗裝。（本報資料照，記者廖振輝攝）

報導另指出，在英國今年完成接收50架AH-64E型機後，後續仍有澳洲、美軍和波蘭的訂單待執行；其中，美陸軍同型機訂單將在2028年完成，波蘭96架訂單則預計2031年全數交畢。

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