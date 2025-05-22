俄「見證者」無人機換裝90公斤級彈頭 俄製、伊朗製同步升級殺傷力

俄軍持續利用「見證者」（Shahed）自殺式無人機，襲擊烏克蘭各地城市。（擷取自伊朗國防部網站）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍事媒體《Defense Express》獨家披露，俄羅斯用於長程打擊的「見證者-136」（Shahed-136）攻擊無人機，已開始配備兩款新型彈頭。其中一款為俄國本土設計製造，另一款則由其盟友伊朗提供。這兩款新型彈頭的重量，均從過去標準的50公斤，大幅提升至90公斤，顯示俄方正致力於強化這類型無人機的破壞潛力。

《Defense Express》從熟悉內情的消息來源獲得新裝備照片及資訊，俄製新型90公斤彈頭型號為KOFZBCh，為「錐形裝藥-破片-高爆-燃燒整合效能彈頭」縮寫。其內部炸藥仍為TGF-35P2型，與先前缺乏反裝甲效果的OFZBCh-50型彈頭相同，但新增金屬氫化物粉末，以產生攝氏3500度高溫燃燒效果，強化反裝甲及燃燒能力。此前，俄軍自2024年12月起已使用約50公斤、具整合效能的BST-52型彈頭。

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伊朗製造的新型彈頭同樣重達90公斤，整合錐形裝藥、高爆及破片效能，但沒有燃燒元件。此裝置屬OLA系列炸藥，以奧克托今（HMX）和鋁粉為基礎，RDX為傳爆藥。這些技術細節曝光，揭示「見證者」無人機在彈頭技術上的顯著演進。

圖為在攻擊烏克蘭的「見證者-136」（Shahed-136） 無人機上發現的新型90公斤級彈頭。左方據信為俄羅斯設計的KOFZBCh型整合效能彈頭，右方則為伊朗製造的同級別整合效能彈頭。（圖取自Defense Express）俄軍去年已陸續為「見證者」引進多款新彈頭，例如，2024年啟用的TBBCh-50型50公斤彈頭，具溫壓與破片雙重效果，彈體遍佈9公厘鋼珠為其特徵。此次發現的伊朗製新彈頭，顯示即便俄國已在阿拉布加（Alabuga）及伊熱夫斯克（Izhevsk）的庫波爾（Kupol）企業建立本土組裝線，莫斯科與德黑蘭在「見證者-136」的生產與改良上仍密切合作。

除了提升爆炸酬載，俄羅斯也透過其他途徑升級「見證者」無人機，如換裝抗電子干擾的本土衛星導航系統，並精進戰術。面對俄方技術發展，烏克蘭也持續開發反制方案，如專用「獵殺」無人機及強化電子戰技術。

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