追思前國防部長李天羽等空軍英靈 李棟樑前往空軍公墓致意

軍友社榮譽理事長李棟樑向國軍英烈將士致祭。（軍聞社）〔記者涂鉅旻／台北報導〕已故空軍一級上將、前國防部長李天羽於去年12月辭世，明天為其79歲冥誕。《軍聞社》今日報導，軍人之友社榮譽理事長李棟樑今日到空軍碧潭公墓向英烈將士致敬，感念他們畢生奉獻軍旅，忠勇為國，也特別前往李天羽龕位前獻花行禮，表達無限的懷念之意。

位於新店碧潭的空軍公墓在民國41年建成，迄今已有超過70年歷史，這塊佔地5公頃的公墓由空軍管理，空軍官士兵若符合現役期間因作戰或公務殉職、生前曾奉頒勳章、服役滿20年以上或支領退休俸者，遺眷可為符合資格者申請安葬於此。

根據《軍聞社》報導，李棟樑今天上午在空軍副司令王德揚中將、政戰主任董培倫中將、後備指揮部留守業務處陳德華上校等人陪同，前往空軍公墓忠靈殿，在司儀禮贊聲引導下，向空軍烈士牌位上香致祭，並行三鞠躬禮。隨後，李棟樑特別前往李天羽、故前政戰局副局長于親文中將靈前獻花、獻酒、獻饌，感念他們畢生奉獻軍旅，忠勇為國，也緬懷多年相伴敬軍共事，同時也向于親文遺族慰問致意。

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空軍副司令王德揚中將陪同李棟樑於李天羽靈前致祭。（軍聞社）另外，知名旅美航空作家王立楨近期也走訪空軍公墓，邀集40餘人到場述說空軍先烈事蹟。王立楨在臉書表示，他依照記憶中烈士墓碑位置，為大家講述故事，雖然在場許多人已聽過好幾次，依然全神灌注聆聽，彷彿每次聽見這些烈士在不同背景下，為國家、為同胞所做出的終極犧牲，依然能深受感動。

王立楨也說，在這次活動結束前，他也特別說明，在民國40、50年代，也就是中共威脅「解放台灣」的年代裡，民眾仍能在台灣享有沒有戰火的安定生活，最大的功臣就是埋葬在碧潭的這些英勇烈士，「Freedom is not free（自由並非沒有代價），我們能享受今天的歲月靜好，絕不能忘記這些為我們付出生命代價的英雄們」。

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