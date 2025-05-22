華郵：川普私下稱普廷自認勝利拒和談 歐洲斡旋現僵局

美國總統川普（右二）上月於教宗方濟各喪禮上，與（左起）法國總統馬克宏、英國首相施凱爾及烏克蘭總統澤倫斯基交談。（法新社）〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》21日獨家報導，根據三位知情人士透露，美國總統川普19日與歐洲領袖通話時私下承認，俄國總統普廷認為自己正贏得戰爭，因此尚未準備結束烏克蘭衝突。此一看法與歐洲領袖長期判斷相符，卻是他們首次從川普口中聽到，也與川普公開宣稱普廷真心渴望和平形成矛盾。

白宮拒絕評論，僅請記者參考川普當天社群媒體貼文：「對話的語氣和精神都非常好。」

根據報導，參與通話者包括烏克蘭總統澤倫斯基、法國總統馬克宏、德國總理梅爾茲、義大利總理梅洛尼及歐盟執委會主席范德萊恩。川普雖認同普廷無意和談，卻未如歐洲及烏克蘭總統澤倫斯基所望，加大對俄制裁。

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消息人士指出，川普在18日與歐洲領袖第一次通話時，曾暗示若普廷拒停火可能實施制裁。然而，他在19日的第二次中通話中立場轉變，不願制裁，反表示希望推進俄烏在梵蒂岡的低層級會談。

歐洲雖未能讓川普實施額外制裁，但釐清了普廷現階段不願停戰的立場，也體認支持烏克蘭重任主要落在歐洲。川普結束與普廷通話後表示：「這不是我的戰爭。我們捲入了本不該參與的事情。」

部分歐洲領袖原堅持梵蒂岡會談須「無條件停火」，但川普稱不喜此詞，歐洲最終讓步。德國保守派總理梅爾茲本月上任後，歐洲施壓力道一度增強，他較前任總理蕭茲更願意對抗普廷。5月10日，梅爾茲偕馬克宏、英國首相施凱爾，以及波蘭總理圖斯克突訪基輔，促使澤倫斯基配合川普要求，並致電川普表達支持30天停火，威脅若普廷拒絕將祭新制裁。

面對壓力，普廷提議3年來首次俄烏直接談判，川普抓住機會。伊斯坦堡會議數日後舉行，但普廷缺席，僅派低階代表提出烏方難允諾的要求，歐洲再促川普施壓。川普在18日通話中，曾暗示美國可能制裁俄羅斯能源出口和銀行交易。美國共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）21日表示，已為大幅加強對俄制裁法案爭取到81位共同發起人。

據與會人士描述，這場發生於18日的通話，展現川普的招牌即興風格。他一度抨擊歐洲移民政策致其「崩潰邊緣」，遭馬克宏制止：「唐納（川普名字），你不能侮辱我們的國家。」儘管整體氣氛正面，歐洲一度寄望川普支持新制裁的希望在隔日破滅。梵蒂岡會談預計6月中旬展開。

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