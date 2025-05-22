烏無人機再下一城 俄電戰心臟「博爾霍夫廠」遇襲起火

俄羅斯奧廖爾州博爾霍夫半導體零件廠遭烏克蘭無人機襲擊後起火燃燒，濃煙直竄天際。該廠專門生產用於俄軍電戰系統的關鍵電子零組件。（圖：Telegram / Exilenova）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭部隊再次運用無人機，成功襲擊俄羅斯境內一座生產電戰系統關鍵零組件的工廠。烏軍此次攻擊目標是位於俄國奧廖爾州（Oryol）的博爾霍夫半導體零件廠（Bolkhov Semiconductor Devices Plant）。

根據俄羅斯獨立媒體《Astra》報導，相關事件引發的爆炸，發生於今年5月21日上午。稍後，網路上出現當地居民發布的照片，顯示位於博爾霍夫市（Bolkhov）瓦西里．葉爾馬科夫街（Vasily Yermakov Street）的一棟生產大樓陷入火海，濃煙竄上天際。

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該廠專門從事半導體及其他電子元件的研發與生產，這些產品被廣泛應用於俄羅斯的電戰系統中。此外，工廠也製造微晶片、半導體元件、各類指示器、微型組件，以及用於無線電電子設備的所謂「長效電池」。

博爾霍夫半導體零件廠與俄羅斯國防巨頭「星座」集團（Sozvezdiye），以及其他國防工業單位有密切合作，為其提供通訊系統、指揮控制系統、戰車模擬器，以及飛彈系統所需的重要零組件。該廠約有700名員工，並且自去年5月1日已被美國列入制裁名單。此間工廠距離烏克蘭邊境約190公里，外傳此為這家工廠首次遭到攻擊。

烏克蘭軍事新聞網站《Militarnyi》先前曾報導，烏克蘭無人機在5月7日的一次攻擊中，成功摧毀了位於俄羅斯圖拉（Tula）的謝格洛夫斯基瓦爾機械廠（Scheglovsky Val）一座新建廠房。該廠房是2025年3月為擴大產能而增建，主要用於生產「鎧甲-S1」（Pantsir-S1）防空系統。根據衛星影像分析，新建廠房已完全被毀，現場僅留下一片焦黑印記，顯示曾發生嚴重火災。博爾霍夫半導體零件廠衛星影像。這座距離烏克蘭邊境約190公里的工廠擁有700名員工，已被美國列入制裁名單，這是該廠首次遭到攻擊。（圖：Google Maps）

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