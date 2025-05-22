再上「莒光園地」籲官兵重視保防 賴清德：會更積極提升軍人榮譽感

總統賴清德日前視導海軍反潛航空指揮部，他也與官兵一同錄製「莒光園地」節目（總統府提供）〔記者蘇永耀／台北報導〕端午節將屆，賴清德總統日前赴高雄勗勉海軍「反潛航空指揮部」，錄製「莒光園地」端節勗勉影片，節目於今日播出。總統表示，自由民主的可貴需要靠實力、時時刻刻警覺，才能夠牢牢守護。期勉國軍弟兄姐妹把戰訓本務做好，落實「用實力達到真和平」目標，也要特別重視保防、保密的重要性。他會堅定地與大家站在一起，會更積極提升軍人榮譽感。

針對國軍在海上執勤時，經常遭遇中共的灰色地帶侵擾，總統與官士兵分享「五大國安統戰威脅及十七項因應策略」的重要性。總統指出，面對中共對台灣的長期文攻武嚇，可分為五大國安及統戰威脅，包括對國家主權的威脅、對國軍的滲透及間諜活動的威脅、混淆國人對國家認同的威脅、藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透的威脅、藉融合發展吸引台商與台青的威脅。政府針對這些威脅提出17項因應策略。

他表示，中共對台澎金馬的野心是一貫的，近期更透過混合手段的灰色地帶侵擾，意圖影響我方日常生活、主權地位，必須正視現實，積極因應、提出對策，這才是負責任的做法。

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總統強調，國軍弟兄姐妹們是守護我們珍視日常的第一線人員，是可以大聲、驕傲說出工作是「捍衛國家」的重要支柱。他並深信，全體國軍官士兵都不能接受極少數害群之馬破壞國軍形象，長敵人士氣、滅自己威風，大家都會為了維護國家安全，全力以赴。

賴清德提醒，因為國軍在重要的崗位上，更會成為敵人想積極滲透、接觸的對象。軍旅生活中的許多日常，可能都是中共間諜想要探聽吸收的情資，大家千萬要謹慎，並特別重視保防、保密的重要性。

他表示，相信全體國軍官士兵，無論從軍的動機是什麼，熱愛的都是自由民主、生養大家的都是腳下這塊土地。在這個共同的基礎上，他堅定地與大家站在一起，更會積極提升軍人的榮譽感。

總統提到，今年5月8日是歐戰勝利滿80週年，他出席台灣首次紀念歐戰的活動，致詞時引用了美國前總統艾森豪將軍的一段話：「同盟國遠征部隊的士兵、水手和飛行員們：你們即將踏上偉大的征戰，我們已經為此辛勤奮鬥了數個月。全世界的目光都注視著你們，而世界各地熱愛自由人們的希望和祈禱，都將與你們同行。」

賴總統說，這提醒著我們，自由民主的可貴需要靠實力、時時刻刻的警覺，才能夠牢牢守護。他今天也用這段話勉勵國軍全體官士兵，大家是國家最堅強的靠山，所要肩負的不僅是軍職的責任，更代表全體人民對自由的信仰。

總統強調，自由民主不是天上掉下來的恩賜，而是靠一代又一代勇敢的人，堅守與犧牲換來的成果。國軍弟兄姐妹所做的每一次訓練、每一次操演、每一滴汗水，都是守護和平最堅定的力量。把戰訓本務做好，落實「用實力達到真和平」的目標。

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