【影】美軍試射義勇兵三型洲際飛彈 展現核威懾與戰備實力

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍於加州時間5月21日凌晨，自范登堡太空軍基地成功試射一枚未搭載彈頭的「義勇兵三型」（Minuteman III）洲際彈道飛彈，為今年度第二次試射同類型彈種。飛彈攜帶一個Mk21高逼真度重返載具，高速飛行約6760公里後，命中馬紹爾群島瓜加林環礁（Kwajalein Atoll）附近目標區。

軍聞網站「Air & Space Forces」報導，美國空軍全球打擊司令部司令布西耶爾（Thomas Bussiere）上將表示，這場試射突顯了「我國核威懾力量」與陸基飛彈部隊戰備。美國空軍執行這類試射已達300次左右。馬紹爾群島的雷根測試場負責收集數據，感測器追蹤飛彈末端飛行。

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一枚未武裝的「義勇兵三型」（Minuteman III）洲際彈道飛彈，於2025年5月21日凌晨，在加州范登堡太空軍基地進行作戰測試發射。（圖：美國太空軍）此次試射的飛彈從蒙大拿州馬姆斯特羅姆空軍基地（Malmstrom Air Force Base）隨機抽取。美軍飛彈部署於蒙大拿、科羅拉多等多州發射井。在此類「榮耀之旅」（Glory Trip）測試中，飛彈部分拆解後運至加州組裝。來自第341及第90飛彈聯隊的人員支援維護，空軍三個飛彈聯隊均參與。

布西耶爾上將稱，這道防衛屏障由敬業空軍人員共同維護，「確保了國家及其盟友的安全」。駐內布拉斯加州奧福特空軍基地（Offutt Air Force Base）的第625戰略作戰中隊，負責飛彈瞄準指令，並支援「機載發射控制系統」（Airborne Launch Control System, ALCS），確保空中下達發射指令的備援能力。美海軍E-6B「水星」（Mercury）飛機為此系統平台，該中隊上月剛完成例行測試。

范登堡基地第377測試與評估大隊指揮官哈蒙（Dustin Harmon）上校說：「義勇兵三型依然是我國戰略威懾的基石」，空軍人員的奉獻是其「固有殺傷力的明證」。

美國空軍計畫以新型「哨兵」（Sentinel）洲際飛彈取代服役55年的義勇兵三型，但官員現稱義勇兵可能延役至2050年。國會議員上月提議為「哨兵」計畫增撥15億美元（約新台幣450.2億元），另撥近5億美元（約新台幣150億元）維持義勇兵運作。軍方與專家呼籲對義勇兵系統關鍵升級。哈蒙上校認為，這些空軍健兒正為「哨兵」飛彈鋪路，「確保無縫過渡」並維護國家安全。

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