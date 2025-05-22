現場直擊》日艦矢矧號蘭卡威悠閒釣魚 「台日友好」隔海打招呼傳情！

參與LIMA 2025的日本海上自衛隊「矢矧號」官兵一邊釣魚，一邊與路過的台灣人船隻打招呼，彰顯「台日友好」情誼。（記者劉宇捷攝）〔特派記者劉宇捷／蘭卡威報導〕蘭卡威國際海事航空展海事科目，近日於蘭卡威南部的渡假小港登場，來自世界各國的主戰艦艇到場恭逢其盛，集結停泊於港區外的海域；來自台灣的年輕人們，利用這個難得的機會搭船出海拍攝，其中行經日本矢矧號護衛艦時，艦上的官兵一邊釣魚，一邊親切地與台灣民眾打招呼，彰顯台日友好的情誼。

今年LIMA海事展在機場南方的渡假港登場，來自台灣的年輕人們前往外海參觀，除了目擊到美軍伯克級驅逐艦外，也見到日本最新銳的最上級護衛艦「矢矧號」停泊，艦上官兵悠閒地於甲板釣魚；渡船路過表明來自台灣，自衛隊官兵便熱情地與台灣人揮手，同時還進行簡易交談，彰顯「台日友好」情誼，這也是未見於其他西方船艦的親切感。

參與LIMA 2025的日本海上自衛隊「矢矧號」。（記者劉宇捷攝）今年蘭卡威國際海事航空展除了多國一級作戰艦停泊近海外，岸際部分也進行了海空聯合反恐演練，並有多款小型快艇近距離大秀性能。據記者目擊，參與本次展演的艦艇，包括義大利的FREMM、美軍伯克級驅逐艦，以及俄羅斯、新加坡、土耳其、印度、孟加拉等國的巡防艦或護衛艦，軍容相當壯盛。據了解，美國海軍即將退役的尼米茲號航空母艦，也在外海支援本次活動。

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