顧立雄專訪》 CM12戰車115年起汰除 牽引式火砲不符作戰需求

陸軍現役CM12戰車，隨著M1A2T戰車抵台並且部署服役後，CM12戰車將全面封存，並在115年起汰除。（資料照）

〔記者吳哲宇、涂鉅旻、方瑋立／台北報導〕國軍近年增加對美軍事採購，逐步接收新式裝備，國防部長顧立雄接受本報專訪時表示，國軍秉持「科技取代人力、火力取代傳統兵力」原則建軍備戰，也正全面檢討調整三軍兵力結構。例如，國軍有許多老舊戰車，淘汰後將以無人機部隊取代。

顧立雄在接受本報專訪時說明裝備汰除規劃，他表示，國防部會依照武器獲得期程逐年汰除老舊裝備，這項舉措自115年起就會規畫，總體原則是，凡不符合作戰需求、使用效益不彰、修復成本過高、逾壽期者，都要有決心跟魄力淘汰，降低維保人力和成本。

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顧立雄說，根據國防部後次室的統計，114年已較113年增加28項、8萬餘件的汰除，後續還有一個114年到118年的整體汰除計畫，包括CM12戰車等1800餘項、25萬餘件裝備都要汰除。另外，講白一點，「過去關於牽引火砲等，可能檢討結果已經不符作戰需求，就要陸續汰除」。

至於國軍是否採用機動火砲或其他替代選項？顧立雄僅笑答，「有這個規劃」。

顧立雄接受本報專訪。（記者張嘉明攝）

國防部去年8月首次說明老舊裝備汰除規劃，後次室軍品整備處處長陳春忠少將表示，國軍作業維持費編列裝備維護所需預算近年呈現遞增趨勢，零附件購製佔比約60%。所以國軍依五年兵整獲裝期程，檢討113年至117年計汰除「 CM24履帶彈藥車」等1459項11萬7064件，預估撙節維持費新台幣23億餘元；去年6月召開研審會議，新增「M41D戰車」等305項4萬9019件，可再撙節9億5131萬餘元。

媒體當時詢問汰除裝備將如何處理？陳春忠說，這是依國軍廢舊不適用物資規定，除由地方政府向國防部申請武器陳展之外，再來就是國軍將內部機敏器材移除再標售，最後則是用於陣地偽裝或標靶。若國內外有裝備內部完整功能等需求，會以專案進行。

國防部先前表示，依國軍五年兵整獲裝期程，將汰除CM24履帶彈藥車、大字型救難艦、F-5戰機及警備巡邏車、M41D戰車等。（國防部提供）

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