俄陸軍總司令換人 馬立波圍城戰指揮官晉升

2024年2月，莫德維切夫（右）在會議中向時任國防部長紹伊古（中）說明戰況。（路透）

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國防部今（22）日證實，在俄烏戰爭中攻克烏克蘭城鎮馬立波（Mariupol）與阿瓦迪夫卡（Avdiivka）的高階將領莫德維切夫（Andrey Mordvichev），已被任命為新任俄羅斯陸軍總司令。

俄國官方媒體《俄羅斯報》（Rossiiskaya Gazeta）上週率先報導這個消息，但俄國國防部今天才證實這波人事異動。

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莫斯科時報（The Moscow Times）報導，俄羅斯國防部長別洛烏索夫（Andrei Belousov）形容，莫德維切夫是一位「經驗豐富的戰鬥軍官」，且在與烏軍作戰的經歷中，莫德維切夫已經「充分了展現了他的才華」。

現年49歲的莫德維切夫是俄國最年輕的大將（Colonel Generals，位階等同一級上將）之一，他最出名的事蹟是2022年時攻陷烏南港口城市馬立波，以及前年攻佔烏東城鎮阿瓦迪夫卡。

但某些親俄軍事部落客對莫德維切夫的高傷亡戰術抱持批評意見，軍事分析師馬特維耶夫（Yan Matveyev）也指出，莫德維切夫就是俄軍「人海戰術」的首要提倡者。

俄軍前一任陸軍總司令是薩柳科夫（Oleg Salyukov），他卸任後被俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）任命為俄國聯邦安全會議副祕書長，前任國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）也在該機構擔任祕書長。

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