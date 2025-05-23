顧立雄專訪》嚇阻現役退役官兵遭中吸收 國防部擬修法限縮退俸發放

國防部南部地方軍事法院中部審判庭外觀。（資料照）〔記者涂鉅旻、吳哲宇、方瑋立／台北報導〕中國運用多重手段意圖滲透我國，並置重點於吸收我現、退役軍人。國防部長顧立雄接受本報專訪表示，國防部致力於軍審制度外，亦推動幾項修法，其中擬配合《國安法》修法精神，提出《陸海空軍軍官士官服役條例》對應修正草案，若涉及重大危害國安案件情節重大者，即使判決尚未定讞，也可以依法先停發退休俸。

總統賴清德今年3月發布17條國安因應策略，其中包含恢復軍審制度，藉此反制中國滲透。顧立雄接受本報專訪時表示，我國現今並非完成廢除軍事審判，而是區分平時與戰時，軍事審判制度會在戰時啟動，平時也應維持一定審判能量與制度運作。因此，國防部重啟軍事審判制度的目標，在於回應過去社會上，對其程序正義不足、法官人事安排不具獨立性、不符合公平審判原則等，國防部正一一進行改進。

國防部長顧立雄接受本報專訪。（記者張嘉明攝）顧立雄表示，除了軍審制度之外，國防部在法制層面，也在推動數項修法。首先，國防部已就《陸海空軍刑法》第24條，針對「敵前效忠」行為的刑責，完成修法草案，正由行政院送往立法院審議。

顧立雄接續表示，國防部也在推動退俸停止發放的制度，根據現行《國安法》第13條規範，現在涉及不法行為者，只有判決確定才能停止發放退俸，但國防部認為，在一些重大危害國安的案件中，即使尚未判決定讞，只要情節重大，應該也能依法先行停止發放退俸。

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因此，顧立雄說，國防部擬就《陸海空軍軍官士官服役條例》，參照《國安法》第13條的修法精神提出修正草案，此事由法務部主責，國防部則會配合提出對應草案，並由立法院審議，期盼此舉可以發揮嚇阻效力。

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